Pri nas zaprli dom upokojencev. WHO: Omikron se širi kot požar.

Bliskovito širjenje okužb s koronavirusno različico omikron po svetu bi lahko povečalo nevarnost za razvoj nove, nevarnejše različice, je danes posvarila evropska veja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Medtem so zaradi okužbe z novim koronavirusom, ki so jo potrdili pri osmih stanovalcih, danes za obiskovalce zaprli Dom upokojencev Nova Gorica. S katero različico so se stanovalci okužili, bo znano v sredo.

Direktor doma Bojan Stante je ob tem povedal, da imajo okuženi stanovalci blage simptome in da nihče od njih ni huje zbolel, izolirali so jih od drugih stanovalcev.

Okužbo so potrdili v petih od osmih oddelkov doma upokojencev. Sicer imajo v polovici enega od oddelkov vse urejeno za vzpostavitev rdeče cone, tako da so okužene takoj namestili vsakega v svojo sobo, da bi preprečili širjenje okužb.

"V ponedeljek so bili na hitrih testih okuženi štirje stanovalci, pozneje so okužbo potrdili tudi s PCR-testi. Danes smo testirali s hitrimi testi vse zaposlene in stanovalce in na tem testiranju dobili še štiri pozitivne. Do jutri tako pričakujemo potrditev okužb še s PCR-testi," je povedala vodja službe zdravstvene nege in oskrbe Nataša Slejko.

Prav tako so vpoklicali na delo tudi več zaposlenih, da so lahko hitro vzpostavili rdečo cono. "Nekako se je ponovil položaj od lani, tako da tudi zaposleni že vemo, kako to gre. Bistveno je, da se takoj odzove in se ne čaka naslednjega dne," je še dejala Slejkova.

Ni še znano, s katero različico so se okužili stanovalci

Okuženi stanovalci so sicer vsi cepljeni ali pa so covid-19 že preboleli. S katero različico virusa so se okužili, omikronom ali delto, bo znano v sredo.

Stante svojce tudi obvešča, da lahko stanovalcem prinesejo pakete, čeprav ne morejo na obisk, in jih zanje pustijo na recepciji doma upokojencev.

WHO svari: Omikron lahko vodi v nevarnejše različice

Medtem ko se omikron po svetu širi kot požar, pa je, vsaj sodeč po dosedanjih ugotovitvah, občutno manj nevaren od prejšnjih različic. Zato se je tudi okrepilo upanje, da se pandemija morda vendarle bliža koncu in se bo življenje vrnilo v prejšnje tirnice.

A visoka uslužbenka WHO za izredne zdravstvene razmere Catherine Smallwood je danes v izjavi za francosko tiskovno agencijo AFP posvarila pred prenaglim optimizmom in opozorila, da bi lahko imelo rekordno širjenje okužb tudi ravno nasproten učinek.

"Bolj kot se omikron širi, bolj kot se prenaša in bolj kot se množi, verjetnejše je, da bo nastala nova različica. In omikron je smrtonosen, lahko vodi v smrt, morda malo redkeje kot delta, a kdo ve, kaj bi lahko prinesla nova različica," je dejala.

Zahodna Evropa je v zelo nevarni fazi

V Evropi so od začetka pandemije potrdili več kot sto milijonov okužb z novim koronavirusom, od tega več kot pet milijonov samo v zadnjem tednu leta 2021. Ob tej številki zbledi vse, čemur smo bili priča pred tem, je spomnila Smallwoodova in nadaljevala, da smo, posebej v zahodni Evropi, v zelo nevarni fazi, saj vidimo bistven porast okužb, medtem ko resnične posledice tega še niso res jasne.

Tudi če je pri omikronu na ravni posameznika nevarnost hospitalizacije bistveno manjša kot pri delti, bi lahko zaradi ogromnega števila okuženih v bolnišnicah pristalo ali celo umrlo več ljudi, kot jih je v prejšnjih valovih pandemije, je posvarila.