WHO: Sladilo aspartam morda povzroča raka

Aspartam se kot umetno sladilo uporablja v izdelkih, kot so dietne gazirane pijače Coca-Cola in druge, žvečilni gumi. Mednarodna agencija za raziskave raka (IARC) pri WHO ga bo julija prvič uvrstila na seznam "potencialno rakotvornih snovi za ljudi", so povedali viri.

Podobne odločitve IARC za različne snovi so v preteklosti med potrošniki sprožile zaskrbljenost glede njihove uporabe, privedle do tožb in ustvarile pritisk na proizvajalce, da so preoblikovali recepte in jih zamenjali z alternativami. To je prineslo kritike, da ocene IARC v javnost lahko vnašajo zmedo.

Letos bo uporabo aspartama pregledal tudi JECFA, odbor Svetovne zdravstvene organizacije za aditive, in svoje ugotovitve objavil sredi julija.

Več študij kaže na škodljivost aspartama

Do zdaj je veljalo, da je aspartam, ki ga že leta intenzivno proučujejo, do določene mere varen za uživanje. Škodljiva količina bi bila denimo od 12 do 36 pločevink dietne kole na dan, za odraslo osebo, težko približno 60 kilogramov.

Je pa lani leto študija v Franciji, opravljena med sto tisoč odraslimi pokazala, da imajo ljudje, ki uživajo večje količine umetnih sladil – vključno z aspartamom – nekoliko večje tveganje za raka.

Prejšnji mesec je Svetovna zdravstvena organizacija objavila smernice, v katerih potrošnikom svetuje, naj za uravnavanje telesne teže ne uporabljajo umetnih sladil. Smernice so povzročile razburjenje v prehrambeni industriji, ki trdi, da so umetna sladila lahko koristna za potrošnike, ki želijo zmanjšati količino sladkorja v svoji prehrani.

Veliki proizvajalci hrane in pijač sicer že desetletja branijo uporabo te sestavine v svojih izdelkih.