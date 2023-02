Uporabljate to priljubljeno sladilo? Premislite še enkrat.

Ljudje, ki že imajo povišane dejavnike tveganja za kardiovaskularne bolezni, imajo dvakrat več možnosti za srčno ali možgansko kap, če imajo v krvi povišane vrednosti eritritola, je pokazala raziskava, v ponedeljek objavljena v publikaciji Nature Medicine. "Stopnja tveganja ni majhna," je rezultate študije za CNN komentiral vodja raziskave dr. Stanley Hazen, direktor centra za kardiovaskularno diagnostiko in preventivo v Clevelandu.

Z dodatnimi raziskavami so ugotovili, da trombociti ob prisotnosti eritritola v krvi pogosteje tvorijo strdke, ti pa lahko potujejo po žilah in v skrajnem primeru povzročijo kap.

Da teh izsledkov ne gre zanemariti, se strinjajo tudi drugi zdravstveni strokovnjaki. "Zveni kot razlog za alarm," je za CNN dejal dr. Andrew Freeman, direktor oddelka za kardiovaskularno preventivo v bolnišnici v Denverju, "seveda so potrebne dodatne raziskave, toda če želimo biti previdni, je smiselno, da za zdaj omejimo uživanje eritritola."

Foto: Shutterstock Ameriško združenje proizvajalcev umetnih sladil je medtem bolj zadržano, za CNN so sporočili, da "rezultati te študije kažejo nasprotno kot desetletja znanstvenih raziskav, ki so pokazale, da so nizkokalorična sladila, kot je eritritol, varna." Dodali so, da "teh rezultatov ne bi smeli aplicirati na splošno prebivalstvo, saj so sodelujoči v raziskavi že prej imeli povišano tveganje za srčno-žilne težave." Evropsko združenje proizvajalcev umetnih sladil rezultatov študije ni hotelo komentirati, češ da jih še niso preučili, še poroča CNN.

Kaj je eritritol?

Eritritol je sladkorni oziroma polihidrični alkohol, ki je okoli 70 odstotkov slajši kot sladkor in nima energijske vrednosti (kalorij), ne povzroča močnega nihanja sladkorja v krvi in nima tako močnega odvajalnega učinka kot nekateri drugi sladkorni alkoholi, na primer ksilitol in sorbitol.

Eritritol se naravno pojavlja v več vrstah sadja in zelenjave, sicer pa je v velikih količinah proizveden umetno. "Videti je kot sladkor, okus ima po sladkorju in uporaben je za peko," ga je za CNN opisal vodja raziskave dr. Hazen, "postal je ljubljenec živilske industrije, stalnica v tako imenovanih 'keto' izdelkih in izdelkih za diabetike."

