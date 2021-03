WHO: Pandemije covida-19 letos še ne bomo premagali

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nerealno je pričakovati, da se bo pandemija covida-19 končala do konca leta, je danes opozoril direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za izredne razmere Michael Ryan. Mogoče pa je zmanjšati število hospitalizacij in smrti, je dejal.