Nemčija zaenkrat ne bo zaprla meje s Francijo

Nemška vlada je v nedeljo na seznam nevarnih območij z novimi različicami novega koronavirusa uvrstila tudi francoski departma Moselle, kjer se močno širi nevarna južnoafriška različica. Kljub temu zaenkrat še ne bodo zaostrili nadzora na meji s to pokrajino, je za nemško tiskovno agencijo dpa pojasnil nemški zunanji minister Heiko Maas.

"Le redko katera regija je tako čezmejno povezana kot sta Posarje in Moselle. Z novimi ukrepi sem soglašal le pod pogojem, da ne bo vnovičnih kontrol na meji," je dejal Maas, piše STA.

Za potnike iz pokrajin, ki jih je nemška vlada uvrstila na seznam nevarnih območij z novimi različicami koronavirusa, velja obvezno testiranje in prepoved uporabe javnega prevoza, predvsem pa je zelo malo izjem za možnost vstopa v Nemčijo. Še posebej strog je nadzor na meji med Nemčijo in Češko ter avstrijsko deželo Tirolsko. A na meji z Moselle ne bo stacionarnih nadzornih točk, kakršne so vzpostavili tam, ampak bodo policisti še naprej izvajali naključni nadzor v zaledju meje, navaja dpa.

Poiskali bodo "pragmatične rešitve"

Več podrobnosti o prihodnjem režimu na meji, ki bo začel veljati s torkom, naj bi še danes določil posebni odbor. Tudi Maas in njegov francoski kolega Jean-Yves Le Drian sta se v petek dogovorila, da bodo poiskali pragmatične rešitve. "Bo pa zajezitev te mutacije virusa za ljudi v regiji nova težka preizkušnja," je dejal Maas.

V francoskem departmaju Moselle se je v preteklih tednih razširila predvsem nevarna južnoafriška različica novega koronavirusa. Po navedbah francoskega premierja Jeana Castexa je ta različica prisotna že pri okoli 60 odstotkih novih primerov okužb s koronavirusom. V Nemčiji pa znaša ta delež manj kot odstotek, piše STA.

Poleg tega je visoka tudi incidenca okužb v departmaju Moselle, ki ima okoli milijon prebivalcev. Tam trenutno beležijo skoraj 300 okužb na 100.000 prebivalcev, v sosednjem Posarju pa le 73. V Porenju-Pfalškem pa le 49, še navaja dpa.