WHO: Letos ne bomo odpravili virusa. Morda ga ne bomo nikoli.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes posvarila pred napačnim prepričanjem, da bi endemičnost bolezni covid-19 pomenila, da bolezen ni več nevarna. Prvi mož WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je tudi opozoril, da pandemije covida-19 še zdaleč ni konec, in posvaril pred prepričanjem, da je različica omikron blage narave.

"Ljudje govorijo o pandemični in endemični bolezni. Endemična malarija pobije več sto tisoč ljudi, ljudje umirajo zaradi endemičnega virusa hiv, zaradi endemičnega nasilja v središčih mest. Endemičnost sama po sebi ne pomeni nič dobrega - pomeni le, da je nekaj tu za vedno," je danes na virtualni okrogli mizi o pravičnosti cepiv Svetovnega gospodarskega foruma dejal vodja WHO za nujne primere Michael Ryan.

Precepljenost prebivalstva

"Z največjo možno stopnjo precepljenosti prebivalstva moramo doseči tako nizko stopnjo pojavnosti bolezni, da ne bo nihče umrl. Šele to bi po mojem mnenju pomenilo konec izrednih razmer in konec pandemije," je še dejal Ryan. Dodal je, da bi bilo do konca leta 2022 mogoče ustaviti valove smrti in hospitalizacij z javnozdravstvenimi ukrepi, ki temeljijo na cepljenju.

Omikron

"Letos ne bomo odpravili virusa. Morda ga ne bomo nikoli odpravili. Pandemični virusi postanejo del ekosistema. Kar lahko storimo je, da odpravimo izredne razmere na področju javnega zdravja."

Svoje mnenje je podal tudi prvi mož WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, ki je dejal, da pandemije covida-19 še zdaleč ni konec, in opozoril na pretirano zanašanje na prepričanje, da je različica omikron blage narave.

Trije ali štirje odmerki

"Ta pandemija še zdaleč ni končana in zaradi neverjetno hitrega širjenja različice omikron po vsem svetu se bodo verjetno pojavile tudi nove različice," je še dejal Tedros.

Z izjemo cepiva družbe Janssen je sicer za vsa cepiva proti covidu-19, ki jih je odobrila WHO, potreben dvojni odmerek. Ryan je ob tem opozoril na možnost, da se bodo za popolno cepljenje in trajno zaščito pred hudim potekom bolezni morda nekoč šteli šele trije ali štirje odmerki.

Dolgotrajna imunost

"Z razvojem znanja in ugotavljanjem, kako se imunski sistem odziva na ponovno izpostavljenost bolezni ali na dodaten odmerek cepiva, lahko v prihodnosti pričakujemo, da bo primarno cepljenje za ranljive osebe potekalo s tremi ali štirimi odmerki."

"To potem ne bodo več poživitveni odmerki, temveč bo oseba potrebovala tri do štiri odmerke, da razvije dolgotrajno in močno imunost, ki bo dlje časa ščitila pred hospitalizacijo in smrtjo," je še dejal Ryan.