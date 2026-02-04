Ameriški časopis Washington Post, ki ga je leta 2013 za 250 milijonov dolarjev kupil milijarder Jeff Bezos, namerava odpustiti približno 30 odstotkov zaposlenih, od tega 300 od skupaj približno 800 novinarjev, poročajo ameriški mediji.

Odpuščanja bodo najbolj prizadela športno, mednarodno in uredništvo lokalnih novic. Washington Post je bralce razburil že v začetku leta, ko je vodstvo odpovedalo načrtovano pot novinarske ekipe na zimske olimpijske igre v Italiji, po kritikah pa se je odločilo, da bodo tja potovali štirje športni novinarji, poroča New York Times.

Izvršni urednik časopisa Matt Murray je danes zaposlenim dejal, da bodo med drugim prestrukturirali uredništvo za lokalne novice, zaprli uredništvo za knjige in zmanjšali število dopisniških mest v tujini.

Finančne težave

Murray je priznal tudi finančne izzive časopisa v Bezosovi lasti. Nekdanji izvršni urednik Washington Posta Martin Baron je za televizijo CBS izjavil, da bodo ukrepi resno oslabili zmogljivosti poročanja o dogajanju.

"Obseg poročanja se bo drastično zmanjšal. To je žalostno, ker časnik svoje ambicije postavlja nizko, namesto da bi jih postavil visoko," je izjavil Baron in med drugim kritiziral odločitev vodstva, da pred volitvami 2024 uredniška stran ne izreče podpore kateremu od predsedniških kandidatov.

Na Bezosa naslovili pismo, naj ne odpušča

Kritiki so prepričani, da je ta prepoved prišla od zaveznika Donalda Trumpa Bezosa, saj se je na splošno pričakovalo, da bo časopis izrekel podporo demokratski kandidatki Kamali Harris. Baron je dodal, da Bezos ni več isti človek, kot je bil ob nakupu časopisa, saj njegovi poslovni interesi in zveze vplivajo na vodenje Washington Posta.

O napovedanih ukrepih se je govorilo že nekaj časa in del novinarjev je na Bezosa naslovil pisno prošnjo, naj ne odpušča. "Zmanjšanje števila tega izkušenega, borbenega in neutrudnega osebja bi oviralo sposobnost časopisa, da se odzove na največje novice, ki se obetajo," so v pismu, objavljenem na družbenih omrežjih, zapisali dopisniki iz tujine, podobno pa so napisali tudi člani lokalnega uredništva.

Bezos je ob nakupu Washington Posta zatrdil, da bo časopis sledil zgledu svoje pokojne izdajateljice Katharine Graham in si prizadeval za resnico ter poročal o pomembnih zgodbah ne glede na ceno in posledice, navaja CBS.