Vzhod ZDA v strahu: evakuirali več kot milijon ljudi #video

Guverner zvezne države Južna Karolina Henry McMaster je odredil evakuacijo milijona prebivalcev. V več kot polovici okrožij bodo od danes zaprte šole. Opozoril je, da gre za zelo nevaren orkan in da je evakuacija z obalnih okrožjih obvezna, saj nočejo tvegati niti enega življenja. Opozoril je predvsem na nevarnost poplav.

Guverner sosednje zvezne države Severna Karolina je odredil evakuacijo otokov Outer Banks in del obalnega okrožja Dare.

Ameriški predsednik Donald Trump je na Twitterju pozval k previdnosti in pripravljenosti. Za Severno in Južno Karolino je potrdil izredne razmere, s tem pa omogočil sprostitev zveznih sredstev ter opreme za pomoč pri zaščiti in odpravi posledic. Govoril je z guvernerji ogroženih zveznih držav in zagotovil, da jim bo zvezna vlada neprestano stala ob strani.

My people just informed me that this is one of the worst storms to hit the East Coast in many years. Also, looking like a direct hit on North Carolina, South Carolina and Virginia. Please be prepared, be careful and be SAFE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2018

Florence se je v ponedeljek okrepila v orkan četrte kategorije s hitrostjo vetrov do 220 kilometrov na uro in se s položaja jugovzhodno od Bermudov pomika proti vzhodni obali ZDA, kamor naj bi prišla v četrtek zjutraj. Projekcije za zdaj kažejo, da bo orkan udaril na Severno in Južno Karolino, pa tudi Virginijo, kjer so prav tako že razglasili izredne razmere. V pripravljenosti so tudi v Georgii.

V uradu guvernerja Virginije Ralpha Northama opozarjajo na možnost katastrofalnih poplav v notranjosti države, močnih vetrov in prekinitve oskrbe z elektriko. Ameriška mornarica naj bi na območje poslala 30 ladij.

Orkan - lahko bi bil eden najmočnejših, ki so v zadnjih desetletjih prizadeli območje - bo prinesel s seboj visoke valove in močan veter, zaradi njegove moči pa meteorologe skrbi, da bo nekaj dni obilno zalival območje srednjega dela vzhoda ZDA v notranjosti od obale in povzročal katastrofalne poplave. Te grozijo območju od Južne Karoline oziroma Georgie na jugu in vse do države New York na severu.