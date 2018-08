Izredne razmere na Havajih: po poplavah in plazovih prihaja še orkan #video

S Havajev že poročajo o poplavah in zemeljskih plazovih zaradi močnega orkana Lane, ki se približuje otočju. Ameriški predsednik Donald Trump je za to zvezno državo razglasil izredno stanje. Orkan je sicer medtem že izgubil nekaj moči in je zdaj orkan 3. kategorije.

Outer bands from Hurricane Lane lash the island of Hawaii, causing flooded roadways as the powerful Category 4 storm bears down on the island chain. https://t.co/FkYlayujlx pic.twitter.com/BeEYFR88RW — ABC News (@ABC) August 23, 2018

Središče orkana je trenutno še okoli 300 kilometrov južno od Havajev. Viharni sistem je še vedno zelo močan. Hitrost vetrov dosega do 210 kilometrov na uro.

S seboj nosi tudi obilne padavine, ki na Havajih že povzročajo poplave in zemeljske plazove. Več cest je zaprtih, odpovedali so tudi več poletov. Šole in javne ustanove so ostale zaprte, domačinom pa svetujejo, naj ostanejo doma.

Čeprav so stopnjo neurja znižali, razmere ostajajo nevarne, je tvitnila ameriška vremenoslovska agencija. Predvidevajo, da bo najhuje ravno danes.

Nujne službe so že preventivno vzpostavile 16 centrov za evakuacijo, 19 pa jih bodo še odprli. Prebivalci so v zadnjih dneh nakopičili predvsem zaloge vode, hrane in bencina. V pripravljenosti so tudi ameriške zvezne oblasti.

Vremenoslovci močno deževje napovedujejo še za prihodnjih nekaj dni. Nivo morja bo predvidoma meter višji, kot je to običajno v času plime.