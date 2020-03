Vulkan izbruhnil šest kilometrov v zrak #video

Indonezijski vulkan Merapi je okolico prekril s sivim prahom, saj je bruhal približno šest kilometrov visoko v zrak. Zaradi izbruha, ki je trajal skoraj osem minut, so zaprli tamkajšnje letališče. Prebivalcem svetujejo, da se držijo vsaj tri kilometre stran od vulkana zaradi hitrega pretoka lave. Za zdaj še ne poročajo o žrtvah in škodi.

