Vučić: Za moje zdravstvene težave niso krivi novinarji

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je danes potrdil, da ima kronične težave s srcem in povišanim krvnim pritiskom. Dodal je, da je njegovo nedavno poslabšanje zdravja posledica lastne nepazljivosti. Vučić se je sicer danes prvič pojavil v javnosti po tem, ko so ga pretekli petek zaradi težav s srcem odpeljali v bolnišnico.

Zatrdil je tudi, da novinarji nimajo nobene povezave z njegovim zdravstvenim stanjem. "Niti sekundo nisem za svoje zdravstveno stanje okrivil koga drugega. To mi je dala narava, poleg nje še moja nepazljivost," je še dejal srbski predsednik in priznal, da ni jemal zdravil za srce in povišan krvni pritisk.

Nedavno poslabšanje Vučićevega zdravstvenega stanja so namreč njegovi sodelavci in podporniki povezali z novinarskimi vprašanji, ki so jih v petek postavili srbskemu predsedniku glede afere o prodaji orožja, s katero naj bi bil povezan oče srbskega notranjega ministra in podpredsednika srbske vlade Nebojše Stefanovića. Slednji je Vučićev tesni sodelavec in vodilni predstavnik Srbske napredne stranke (SNS). Vučića so iz bolnišnice odpustili v nedeljo.