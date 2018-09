Vučić se v Bruslju ne bo sestal s Thacijem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić se danes v Bruslju ne bo sestal s kosovskim predsednikom Hashimom Thacijem, vprašanje pa je tudi, ali in kdaj se bodo nadaljevali pogovori s Prištino v okviru dialoga pod okriljem EU, so sporočili iz srbske delegacije. V Bruslju so nato sporočili, da bo naslednji krog pogovorov v prihodnjih tednih.

To je novinarjem v Bruslju povedal vodja srbskega urada za Kosovo Marko Đurić po pogovorih Aleksandra Vučića z visoko zunanjepolitično predstavnico EU Federico Mogherini. Po Đurićevih navedbah se je Vučić za to odločil zaradi "vseh prevar, groženj in laži kosovskih Albancev".

Kot je poudaril, želi Beograd ohraniti mir, ne more pa pristati na poskuse groženj in prepovedi obiska srbskega predsednika na Kosovo. Vučić naj bi v nedeljo obiskal Mitrovico, kjer naj bi nagovoril kosovske Srbe.

Vučić se ne boji, da bi ga na Kosovu prijeli

Na vprašanje, ali se Vučić boji, da bi ga na Kosovu prijeli, je Đurić odgovoril, da se tega ne boji in da ga gotovo ne bodo prijeli, če se bo odločil, da bo šel na Kosovo. Ob tem je pozval kosovske Srbe, naj se v čim večjem številu udeležijo Vučićevega nagovora, navaja Tanjug.

Mogherinijeva je po ločenih srečanjih z obema predsednikoma sporočila, da so bila na mizi vsa odprta vprašanja, da pa težave ostajajo. "Zaupam v polno zavezanost obeh predsednikov, da bosta nadaljevala proces in v prihodnjih mesecih dosegla zavezujoč dogovor o celoviti normalizaciji odnosov skladno z mednarodnim pravom," je dodala.

Visoka zunanjepolitična predstavnica je še napovedala, da bo prihodnji krog pogovorov v prihodnjih tednih, in sicer pred zasedanjem Generalne skupščine ZN, ki se začne 18. septembra, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Današnje srečanje Vučića in Thacija bi bilo prvo po poletnem premoru. Strani sicer od srečanja nista veliko pričakovali.

Zadnja faza dialoga

Priština in Beograd, ki neodvisnega Kosova ne priznava, sta po več letih pogajanj v zadnji fazi dialoga, ki naj bi se končal s pravno zavezujočim sporazumom o normalizaciji odnosov, ki je pogoj za približevanje obeh držav EU.

V okviru dialoga, ki sta ga državi začeli leta 2011, je srbska stran doslej vztrajala pri ustanovitvi skupnosti srbskih občin, mednarodno priznane oblike avtonomije kosovskih Srbov, za katero so se dogovorili že leta 2013. Priština pa želi pred to vprašanje postaviti energetiko in druga odprta vprašanja.

Avgusta sta Vučić in Thaci izrazila pripravljenost na spremembo meja v okviru dogovora, a naletela na silovite kritike v tujini, EU in doma.