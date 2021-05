Vse več mrtvih: Hamasovi islamski teroristi nad Izrael izstrelili več kot 300 raket

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Število žrtev spopadov med palestinskim gibanjem Hamas in izraelsko vojsko, ki so izbruhnili v ponedeljek, se povečuje. Na območju Gaze, ki jo nadzoruje Hamas, je umrlo najmanj 26 ljudi, v Izraelu pa dva. Medtem ko se iz sveta nadaljujejo pozivi k umiritvi napetosti, je izraelski premier Benjamin Netanjahu napovedal okrepitev napadov na Hamas.

Oboroženo krilo Hamasa je danes sporočilo, da je na izraelsko mesto Aškelon in bližnji Ašdod v petih minutah izstrelilo 137 raket. Pri tem sta bili v Aškelonu ubiti dve Izraelki, so navedle izraelske reševalne službe. V lokalno bolnišnico pa so morali prepeljati 70 ranjenih.

Med mrtvimi tudi devet otrok

V izraelski vojski so navedli, da so v odgovor na Hamasove raketne napade z letali napadli več kot 130 tarč v Gazi. Pri tem je bilo po navedbah palestinskih oblasti ubitih najmanj 26 Palestincev, med njimi devet otrok. Še 125 ljudi je bilo ranjenih.

Izraelska vojska je sporočila, da je bilo med ubitimi najmanj 15 pripadnikov Hamasa. Skupina Islamski džihad je medtem potrdila, da sta bila v izraelskih napadih ubita dva njena pomembnejša člana.

Izrael aktiviral pet tisoč rezervistov

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes posvaril, da bodo še okrepili napade. "Od ponedeljka je vojska izvedla več sto napadov na Hamas in Islamski džihad (...), moč svojih napadov bomo še okrepili," je povedal. Dodal je, da bodo Hamas napadli na načine, ki jih ne pričakuje.

Izrazil je tudi obžalovanje ob smrti dveh Izraelk v Aškelonu. Ljudi je pozval, naj spoštujejo varnostne ukrepe.

Izraelski obrambni minister Beni Ganc je sicer pred tem zaradi zaostrovanja razmer odredil mobilizacijo pet tisoč rezervistov.