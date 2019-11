Vsak njihov korak nadzirajo, ves čas so pod kamerami #video

Taborišča na zahodu Kitajske tamkajšnje oblasti uporabljajo za "prevzgojo" svojih državljanov. Dokumenti razkrivajo strog režim in disciplino, ki so je deležni priporniki. V nekaj letih so v kampih, iz katerih je skoraj nemogoče pobegniti, poskušali "prevzgojiti" kar milijon državljanov.

Dokumenti kitajske komunistične partije, ki jih je pridobil Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev (ICIJ), potrjujejo, da ima Kitajska v regiji Sinkiang, ki leži na skrajnem severozahodu države, taborišča, v katerih je bilo brez sojenja priprtih najmanj milijon pripadnikov večinoma muslimanskih manjšin.

Večina od milijon pripornikov v taboriščih so bili sicer pripadniki muslimanske manjšine Ujguri. Gre za turško ljudstvo, ki živi na vzhodu in v osrednji Aziji, največ pa jih je ravno v provinci Sinkiang, kjer predstavljajo okoli 45 odstotkov prebivalstva.

Zapori s strogo disciplino in brez možnosti pobega

Kitajske oblasti so ves čas trdile, da so kampi na zahodu države namenjeni prostovoljni izobrazbi in usposabljanju. Dokumenti, do katerih so prišli tudi novinarji BBC in The Guardian, pa kažejo, da gre za taborišča, ki so bila zgrajena v zadnjih treh letih, kitajske oblasti pa so jih vodile kot zapore s strogo disciplino, kaznimi in brez možnosti pobegov.

Foto: Reuters

Preprečevanje pobegov je prva skrb oblasti. Okoli vsake stavbe mora biti postavljena ograja, celotno taborišče pa mora biti ograjeno z zidovi. Pred vrati mora stati policija, vse skupaj pa morajo spremljati stražarji v stražnih stolpih, še razkrivajo dokumenti.

Zaporniki so bili ves čas pod video nadzorom

Iz devet strani dolgega dopisa, ki ga je poslal visoki uradnik partije in do katerega so se dokopali novinarji, izhaja, da pobegi iz taborišč niso dopustni, da je treba kršitve pravil strogo kaznovati, zapornike pa morajo spodbujati h kesanju, spovedi in resnični preobrazbi. Dopis prav tako zapoveduje popoln video nadzor v spalnicah in učilnicah, brez morebitnih slepih točk.

Vsak korak zapornikov mora biti v skladu s pravili

Kot piše BBC, dokumenti kažejo, da je bil vsak korak zapornikov nadzorovan. Priprti so imeli natančno določen položaj postelj, položaj v čakalni vrsti, stalni sedež v učilnici in stalno mesto med urjenjem.

Foto: Reuters

Nadzorovana so bila tudi vsakodnevna opravila, kot so vstajanje, umivanje, opravljanje potrebe na stranišču, prehranjevanje, spanje in celo zapiranje vrat. Velik poudarek je bil tudi na učenju mandarinščine, uradnega jezika Kitajske.

Kitajska je obstoj taborišč zanikala

Kitajske oblasti so razkritja novinarjev zavrnile in dejale, da so dokumenti lažni. Poročila o množičnih internacijah zapornikov, brez sojenja, so se sicer pojavila že v preteklosti, a so oblasti navedbe o taboriščih vedno zavrnile.

Po objavi satelitskih posnetkov in številnih pričevanjih nekdanjih zapornikov in sorodnikov pa je partija dejala, da gre za prostovoljno usposabljanje. Omenjeni dokumenti tako prvič dokazujejo, da so centri na zahodu države pravzaprav taborišča.

V enem tednu v taborišče prepeljali kar 15 tisoč ljudi

Dokumenti po pisanju BBC razkrivajo razsežnosti taborišč. V enem od njih je zapisano, da je bilo leta 2017 v le enem tednu z juga province Sinkiang v kampe prepeljanih kar 15 tisoč ljudi. Pripornike so izpustili takrat, ko so dokazali, da so spremenili svoje vedenje in prepričanje, kar je za številne pomenilo, da niso vedeli, kako dolgo bodo morali ostati.

Foto: Reuters

Kljub vzornemu vedenju pa so morali priporniki na prevzgoji ostati najmanj leto dni. Tudi po tem, ko so jih izpustili, pa niso bili svobodni. Premestili so jih v druga taborišča, kjer so morali med tri in šest mesecev opravljati prisilno delo.

Množično pranje možganov, s katerim želijo izbrisati Ujgure

Ben Emmerson, odvetnik za človekove pravice in svetovalec pri Svetovnem ujgurskem kongresu, je za BBC povedal, da so poskušali v taboriščih spremeniti identiteto ljudi. "To je zelo težko videti drugače kot množično pranje možganov, uperjeno neposredno na celotno etnično skupnost," je dejal in dodal, da želijo s tem izbrisati muslimansko manjšino Ujgurov z obličja Zemlje.

Ob mandarinščini, uradnem jeziku na Kitajskem, obstaja še okoli 290 drugih "živih" jezikov. Kitajski komunisti si že vse od prevzema oblasti želijo poenotiti jezikovno razdrobljeno državo, zato mandarinščina pogosto izpodriva druge jezike in dialekte.