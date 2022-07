V Londonu gorijo hiše, v Atenah ogrožena naselja #foto

Vročinski val je zajel večji del zahodne Evrope. Po začasnih podatkih meteorološkega urada je bila v Združenem kraljestvu doslej najvišja temperatura 40,3 stopinje Celzija, napovedovalci so opozorili, da se temperature še vedno dvigujejo. V Londonu gorijo hiše. Nekatere požare so zanetile tudi iskre z žarov in odprtega ognja. V Grčiji ob vznožju gorovja Pentelik na severnem obrobju Aten požar ogroža tudi naseljena območja. V Franciji so bila izdana opozorila o ekstremni vročini, na Nizozemskem so zabeležili rekordne julijske temperature.

Britain recorded its highest ever temperature of 40C, or 104F, as fires broke out across London https://t.co/mbAflHVlCQ pic.twitter.com/BsvJsYxm1M — Reuters (@Reuters) July 20, 2022

NOW - Trees on fire along a highway east of London, UK.pic.twitter.com/SkfzDtBLGS — Disclose.tv (@disclosetv) July 19, 2022

V Angliji ekstremna vročina

Britanski meteorološki urad je sporočil, da so v torek na letališču Heathrow zahodno od Londona začasno zabeležili 40,2 stopinje Celzija, napovedovalci pa so opozorili, da se temperature marsikje še vedno dvigujejo. V osrednji, severni in jugovzhodni Angliji so bila izdana opozorila o ekstremni vročini.

The London Fire Brigade has received "more than 1600 calls for assistance" compared to '300-350 on a normal day' says London Mayor Sadiq Khan - adding people need to "change their routines" to ensure the fire brigade can cope.https://t.co/ZAkJY3IZH8



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/1oTYSSO6JA — Sky News (@SkyNews) July 19, 2022

Gasilci so tamkajšnje prebivalce pozvali, naj ne uporabljajo žarov in odprtega ognja, saj so tla izjemno suha, ogenj pa zaneti že najmanjša iskra. Pomočnik londonske gasilske brigade Jonathan Smith za BBC dejal, da so se nekateri požari v mestu razbesneli, ko se je prižgala žerjavica, požar se je nato hitro širil po dvoriščih hiš in zajel še hiše. Opozarjajo tudi, da nevarnosti za požare še ni konec.

Blazes can be seen across east and north London from Sky News' helicopter.



Places like Wennington and Dagenham have lost multiple houses to the fire.



Read more here: https://t.co/zy2bjTdrB2 pic.twitter.com/JGR6icqWdi — Sky News (@SkyNews) July 20, 2022

Zaradi smrtonosnih gozdnih požarov v Franciji, na Portugalskem, v Španiji in Grčiji je moralo na tisoče ljudi zapustiti svoje domove. V gozdnih požarih v severozahodni španski regiji Zamora sta umrli dve osebi, vlaki na tem območju so bili ustavljeni zaradi požara v bližini tirov. Starejši par je umrl, ko je poskušal pobegniti pred požarom na severu Portugalske.

Požar na severu Aten ogroža naseljena območja

Po težavni noči se grški gasilci danes še vedno borijo z ognjem, ki se širi ob vznožju gorovja Pentelik na severnem obrobju Aten in ogroža tudi naseljena območja. Na terenu je približno 485 gasilcev s 120 vozili, tremi letali in štirimi helikopterji, so po navedbah francoske tiskovne agencije AFP sporočili atenski gasilci.

Številne gasilske ekipe so znova mobilizirali takoj, ko je vzšlo sonce, da bi pogasili požar, ki se je ponoči razširil v neposredno bližino gosto naseljenih predmestij na severu grške prestolnice, kot je Gerakas, kjer živi približno 29 tisoč ljudi.

"Zaradi jakosti in hitrosti vetra je požar vso noč nenehno spreminjal smer širjenja, kar nam je oteževalo gašenje," je danes zjutraj na novinarski konferenci povedal tiskovni predstavnik gasilcev v Atenah.

Preventivno so evakuirali več naseljenih območij, bolnišnico in atenski nacionalni observatorij. Grška policija je v izjavi po navedbah AFP sporočila, da je z ogroženih območij umaknila skoraj 600 ljudi. Atenska obvoznica je na nekaterih odsekih zaprta za promet. Po podatkih gasilcev je pogorelo tudi nekaj hiš, ocenjevanje škode se bo začelo takoj, ko bo požar pod nadzorom.

Grški premier Kiriakos Micotakis je po navedbah svojega urada sklical tudi krizni štab, ki naj bi poskušal rešiti nastali položaj. V zadnjih 24 urah so grški gasilci posredovali pri 117 požarih. Grška vlada je v okviru evropskega mehanizma civilne zaščite zaprosila tudi za preventivno napotitev gasilcev iz več držav članic EU.

Lansko poletje so Grčijo in zlasti otok Evia v bližini Aten prizadele zelo visoke temperature in močni gozdni požari, ki so opustošili 103 tisoč hektarjev površin in v katerih so umrli trije ljudje. Tudi letos požari v Grčiji povzročajo hude težave.

Dan po tem, ko je več francoskih mest, med njimi Nantes na zahodu, doživelo najbolj vroč dan doslej, še vedno gorijo gozdni požari. Več kot 30 tisoč ljudi je moralo pobegniti, več taborišč je bilo uničenih, za evakuirane so bila vzpostavljena zasilna zavetišča.

Vročinski valovi so zaradi podnebnih sprememb, ki jih povzroča človek, vse pogostejši, intenzivnejši in daljši. Nemška ministrica za okolje Steffi Lemke je dejala, da mora država zaradi podnebne krize ponovno razmisliti o pripravah na zelo vroče vreme, sušo in poplave, poroča BBC.

Vročinski val se pomika proti severu

Po napovedih se vročinski val pomika proti severu, saj naj bi živo srebro na skrajnem jugu Belgije ter v zahodni in jugozahodni Nemčiji doseglo 40 stopinj Celzija. V sipinah v belgijskem letovišču De Haan je izbruhnil požar, v katerem je zagorelo več vozil.

V Španiji in na Portugalskem je v zadnjih dneh zaradi vročine umrlo več kot tisoč ljudi. V gozdnem požaru v kraju Losacio na severozahodu države je v nedeljo umrl en gasilec, v ponedeljek so našli truplo 69-letnega pastirja.

Na Portugalskem do 47 stopinj Celzija

Temperature na Portugalskem so v četrtek dosegle 47 stopinj Celzija, kar je julijski rekord. Nacionalni meteorološki urad IPMA je za večino države določil veliko požarno ogroženost. Zaradi širjenja požara na območju Murça na severu Portugalske so evakuirali več vasi, moški in ženska, stara 70 let, sta umrla v avtomobilu, ko sta poskušala pobegniti pred plameni. Gasilci so se z ognjem borili na treh frontah, lokalni župan pa je povedal, da je pogorelo več kot tri tisoč hektarjev. Oblasti si prizadevajo, da se ne bi ponovilo leto 2017, ko je v požarih umrlo 66 ljudi.