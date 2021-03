Vrhovno sodišče ZDA zavrnilo še zadnjo Trumpovo volilno tožbo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vrhovno sodišče ZDA je v ponedeljek zavrnilo obravnavo še zadnje od treh tožb glede izida predsedniških volitev, ki so jih v imenu bivšega predsednika Donalda Trumpa vlagali njegovi odvetniki. Sodišče je brez komentarja zavrnilo obravnavo tožbe glede izidov v Wisconsinu.

Vrhovno sodišče je pred tem 22. februarja zavrnilo po eno tožbo glede izidov v Wisconsinu in Pensilvaniji. Trumpovi odvetniki so s temi tožbami doživeli poraze na nižjih sodnih stopnjah, vrhovno sodišče pa se s tem ni želelo več ukvarjati, navaja STA.

Trump sodišče obtožil pomanjkanja poguma

Trump je v prvem javnem govoru po odhodu s položaja pred tednom dni na letni konferenci ameriških konservativcev vrhovno sodišče s tremi člani, ki jih je sam imenoval, obtožil pomanjkanja poguma, poroča STA.

Trump kljub vsem sodnim porazom in izidom volitev, ki so jih potrjevali tudi republikanski državni uradniki, še vedno trdi, da je zmagal na volitvah, demokrat Joe Biden pa je v Beli hiši na podlagi prevare. V to teorijo zarote verjame več milijonov Američanov.