Vrh Nata šokiran nad tem, kaj so jim za večerjo ponudili na meniju #foto

Uradniki in novinarji, ki so se v torek udeležili letošnjega vrha Nata, so bili močno presenečeni, ko so na restavracijskem meniju zagledali rusko solato, ki ji pri nas sicer rečemo francoska.

Med čakanjem na prihod ameriškega predsednika Joeja Bidna in drugih svetovnih voditeljev na letošnji vrh Nata, ki je bil v Madridu, so bili uradniki in novinarji zmedeni, ko so videli, kaj so jim ponudili na meniju. Glavna jed na meniju španske restavracije je bila namreč ruska solata, mešanica graha, krompirja, korenja in majoneze.

Presenečeni so bili zato, ker je Nato zaradi invazije na Ukrajino Rusijo označil za varnostno grožnjo novemu strateškemu zavezništvu.

'Russian Salad' on the menu at NATO summit cafe in Madrid raises eyebrows https://t.co/yf5SAwGbBv pic.twitter.com/E0szvDTUl7 — Reuters (@Reuters) June 28, 2022

Razprodali so jo v nekaj urah

"Ruska solata na vrhu Nata? Malo sem presenečen nad izbiro te jedi," je za španski medij La Sexta dejal novinar Inaki Lopez. Kljub prvotnemu presenečenju pa naj bi rusko solato razprodali v nekaj urah.

Za bolj diplomatsko rešitev se je na banketu gostujočih obrambnih in zunanjih ministrov v baročni palači Santa Cruz v Madridu odločil španski kuhar Jose Andres, ki je priljubljeno jed preimenoval v ukrajinsko solato. To je storil v vseh svojih restavracijah po Španiji.