Vrh G20 poziva k pravični distribuciji cepiva proti novemu koronavirusu

Na virtualnem zasedanju so se danes zbrali voditelji skupine 20 najpomembnejših gospodarstev (G20). Osrednja tema vrha so skupna prizadevanja za zajezitev pandemije covida-19 in spopad z njenimi posledicami. Ob odprtju so odmevali predvsem pozivi, da je ključno zagotoviti pravičen dostop do cepiva proti covidu-19 po vsem svetu.

Dvodnevni vrh se je začel z video nagovorom savdskega kralja Salmana, ki je izpostavil, da imajo udeleženci vrha dolžnost, da se skupaj zoperstavijo izzivu pandemije in pošljejo v svet močno sporočilo upanja. Ljudje in gospodarstva po vsem svetu trpijo zaradi tega šoka, "a po svojih najboljših močeh se bomo potrudili, da to krizo z mednarodnim sodelovanjem premagamo", je dejal.

"To leto je bilo izredno," je nadaljeval in ocenil, da je pomenila pandemija covida-19 šok, kakršnemu doslej še nismo bili priča. Zdaj je po njegovih besedah bistveno predvsem, da države skupaj razvijejo cepivo, ki mora biti dostopno "vsem ljudem". 84-letni Salman je bil sicer po poročanju nemške tiskovne agencije dpa videti zelo šibak in je le s težavo opravil svoj desetminutni nastop, zaradi česar so se nemudoma razširila ugibanja o njegovem zdravju, piše STA.

Tokratni vrh bi moral po prvotnih načrtih potekati v Rijadu, a so se ga odločili zaradi pandemije izvesti virtualno preko videokonference, kar bo po mnenju analitikov precej okrnilo njegov pomen, glede na to, da so tovrstni vrhi običajno predvsem priložnost za pogovore voditeljev držav na štiri oči.

Ruski predsednik Vladimir Putin je zatrdil, da je Rusija pripravljena priskrbeti svoje cepivo Sputnik V drugim državam, ki ga potrebujejo, ter spomnil, da zdaj pripravljajo že tudi drugo in tretje cepivo. Foto: Reuters

Veliko pozornosti namenjene distrubuciji cepiva

Vrh razumljivo poteka v senci pandemije, na njem pa voditelji med drugim govorijo o tem, kako po pričakovani skorajšnji odobritvi cepiva oziroma cepiv proti novemu koronavirusu zagotoviti njihovo pravično distribucijo. Britanski premier Boris Johnson je tako že pred vrhom v video nagovoru poudaril, da je treba zagotoviti pravičen dostop do cepiv proti novemu koronavirusu po vsem svetu in da mora svojo vlogo pri tem odigrati skupina G20.

Tudi turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je v svojem nagovoru na vrhu G20 danes pozval k vzpostavitvi mehanizmov, ki bodo zagotovili pravičen dostop in cenovno dostopnost cepiv, nadalje poroča STA. Ruski predsednik Vladimir Putin pa je po poročanju tiskovne agencije Reuters kolegom na vrhu danes zatrdil, da je Rusija pripravljena priskrbeti svoje cepivo Sputnik V drugim državam, ki ga potrebujejo, ter spomnil, da zdaj pripravljajo že tudi drugo in tretje cepivo.

V podobnem tonu se je kitajski voditelj Xi Jinping zavzel za krepitev sodelovanja z drugimi državami pri raziskavah, razvoju, proizvodnji in distribuciji cepiv proti covidu-19. Kitajska bo po njegovih besedah podprla države v razvoju in si prizadevala, da postanejo cepiva dostopna kot "javno dobro".

Nemška kanclerka Angela Merkel je danes na virtualnem vrhu G20 prav tako pozvala k podpori pobudi Covax ter h krepitvi Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) v boju proti novemu koronavirusu. Foto: Reuters

Generalni sekretar ZN k podpori mednarodne pobude Covax

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je medtem že v petek države G20 pozval k dodatni podpori mednarodni pobudi Covax za pravično razdeljevanje cepiva proti covidu-19, ki zbira sredstva za nakup in distribucijo cepiva v revnih državah. Doslej se ji je pridružilo že več kot 150 držav, med njimi Kitajska, ne pa tudi ZDA. Tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes v skladu z napovedmi v svojem govoru članice G20 pozvala k močnejši finančni podpori tej pobudi in globalni solidarnosti.

Nemška kanclerka Angela Merkel je danes na virtualnem vrhu G20 prav tako pozvala k podpori pobudi Covax ter h krepitvi Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) v boju proti novemu koronavirusu. "Če bomo po svetu stopili skupaj, lahko virus in njegove posledice obvladamo in premagamo," je pozvala. Dodala je, da se velja potruditi za to.

V skupini G20 zastopani dve tretjini celotnega prebivalstva na svet

Gospodarsko gledano predstavlja skupina G20 85 odstotkov bruto svetovnega proizvoda. Sestavljajo jo Argentina, Avstralija, Brazilija, Kanada, Kitajska, Evropska unija, Francija, Nemčija, Indija, Indonezija, Italija, Japonska, Mehika, Rusija, Južna Afrika, Južna Koreja, Savdska Arabija, Turčija, Velika Britanija in ZDA.

Med udeleženci tokratnega vrha so tako Xi, Putin in tudi ameriški predsednik Donald Trump, za katerega je to zadnji veliki mednarodni nastop. Kljub temu naj bi Trumpa po poročanju dpa danes bolj kot sam vrh zanimale druge stvari, saj je objavil vrsto tvitov na temo domnevnih volilnih prevar v ZDA in zdravja svojega sina Donalda Trumpa mlajšega, pri kateremu so potrdili okužbo z novim koronavirusom.

EU na vrhu zastopata predsednica Evropske komisije in predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Evropski parlament je sicer pozval k nižji udeležbi na vrhu v znak protesta proti kršitvam človekovih pravic v Savdski Arabiji, a so se pri Evropski komisiji in Evropskem svetu odločili drugače, saj da ima usklajevanje v boju proti pandemiji zdaj prednost pred drugimi pomisleki.

Ob robu vrha so se oglasili tudi Novinarji brez meja in gostiteljico kritizirali kot enega "najuspešnejših ječarjev novinarjev" in verjetno največjo zatiralko svobode medijev na svetu, poročanje dpa povzema STA.

Med temami tokratnega vrha G20 so sicer poleg pandemije tudi podnebne spremembe in naraščajoča družbena neenakosti v svetu.