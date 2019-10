Vrh EU znova pozval k ustavitvi turške ofenzive v Siriji

Voditelji članic EU so danes v Bruslju znova obsodili turško enostransko vojaško operacijo proti kurdskim silam na severovzhodu Sirije in Turčijo znova pozvali, naj jo ustavi. Ob tem so "vzeli na znanje" ameriško-turško napoved prekinitve vseh vojaških operacij.

EU obsoja turško enostransko vojaško operacijo na severovzhodu Sirije, ki povzroča nesprejemljivo trpljenje ljudi, spodkopava boj proti teroristični skupini Islamska država (IS) in močno ogroža evropsko varnost, so voditelji zapisali v sklepih.

Ob tem so "vzeli na znanje" nocojšnjo ameriško-turško napoved prekinitve vseh vojaških operacij in znova pozvali Turčijo, naj ustavi vojaško operacijo, umakne sile in spoštuje mednarodno humanitarno pravo.

Izpostavili so tudi, da so članice odločile, da bodo ustavile izdajanje dovoljenj za izvoz orožja v Turčijo, s čimer so podkrepili sklepe, ki so jih v ponedeljek sprejeli zunanji ministri unije.

Zatrdili so še, da si bo EU še naprej prizadevala učinkovito soočati z resno humanitarno in begunsko krizo, vključno s podporo članicam, ki se soočajo z najresnejšimi migracijskimi izzivi v vzhodnem Sredozemlju.