Vremenarka se je onesvestila pred kamero #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vremenarki in nekdanji mis Kalifornije Alissi Carlson Schwartz je tik pred tem, da bi gledalcem ob 7. uri zjutraj napovedala vremensko napoved, postalo slabo. Čeprav je sprva skušala ohraniti nasmeh se je z rokami naslonila na voditeljski pult, nato pa so ji odpovedale noge in je padla na tla, poroča Daily Mail.

Voditeljici poročil na televiziji CBS Nichelle Medina in Rachel Kim sprva sploh nista opazili, da se je vremenarka onesvestila. Nekaj trenutkov kasneje sta se zavedali resnosti dogodka in predlagali oglase.

Po poročanju ameriškega tabloida TMZ oddaja kasneje ni več potekala v živo, temveč so predvajali vnaprej pripravljene prispevke.

Carlson Schwartzova je kasneje na svojem Facebook profilu zaskrbljene gledalce obvestila, da je z njo vse v redu in se jim zahvalila za vsa sporočila, klice in dobre želje. Vzrok njene slabosti še ni znan.