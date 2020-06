Volitve v Severni Makedoniji bodo 15. julija

V Severni Makedoniji so socialdemokrati (SDSM) in stranka VMRO-DPMNE dosegli dogovor, da bodo predčasne parlamentarne volitve 15. julija, je danes na novinarski konferenci sporočil predsednik SDSM, nekdanji premier Zoran Zaev. Predsednik VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski je potrdil, da bo stranka na ta dan sodelovala na volitvah, piše STA.

"15. julij je končni datum za volitve," je danes po poročanju makedonske tiskovne agencije Mia izjavil Zaev in dodal, da je njegova stranka znova pokazala veliko mero razumevanja in odgovornosti pri dogovoru o datumu volitev, piše STA.

Dodal je, da bodo predsednika države Steva Pendarovskega zaprosili, naj v luči volitev razglasi nove izredne razmere. Te so v državi razglasili zaradi pandemije bolezni covid-19 sredi marca in jih večkrat podaljšali. Pretekli petek je nato predsednik države sporočil, da izrednih razmer ne bo več podaljšal, piše STA.

"Makedonija bo iz tega izšla močnejša"

Mickoski, ki je potrdil, da bo stranka VMRO-DPMNE sodelovala, je menil, da je država trenutno v gospodarski in zdravstveni krizi, volitve pa so edina pot iz krize. "Makedonija je v zadnjih treh letih dosegla poraze na področju gospodarstva, zdravja in politike. Napočil je čas, da to končamo. Napočil je čas za spremembe in Makedonija bo iz tega izšla močnejša," je po poročanju še dejal Mickoski.

Severna Makedonija se sicer trenutno spopada z novim velikim porastom okužb z novim koronavirusom. V zadnjih 24 urah so po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje potrdili 103 nove okužbe z novim koronavirusom, pet bolnikov z boleznijo covid-19 je umrlo. V državi so doslej skupno potrdili 4.157 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 193 ljudi.