John Ratcliff in Sergej Nariškin, direktorja ameriške obveščevalne agencije Cia in ruske zunanje obveščevalne službe SVR, sta se v torek pogovarjala po telefonu, je sporočila SVR. Med drugim naj bi govorila o sodelovanju med službama in prizadevanjih za otoplitev odnosov med ZDA in Rusijo, poročajo tuje tiskovne agencije.