Teroristični napad? V Izraelu eksplodirali trije avtobusi.

Izraelska policija preiskuje več eksplozij, ki so se zgodile v treh praznih avtobusih v Bat Yamu, mestu južno od Tel Aviva, na treh različnih parkiriščih. Sumijo, da gre za teroristični napad. Incident se je zgodil v četrtek pozno zvečer, poškodovanih na srečo ni. Voditelji Egipta, Jordanije in Zalivskih držav pa bodo danes na vrhu v Rijadu razpravljali o morebitni obnovi razdejane Gaze. Srečanje naj bi potekalo kot priprava na vrh v Kairu o razmerah na območju Gaze, ki je načrtovan za začetek marca.

6.34 V Izraelu eksplodirali trije avtobusi: "Gre za teroristični napad"

Izraelska policija preiskuje več eksplozij, ki so se zgodile v treh praznih avtobusih v Bat Yamu, mestu južno od Tel Aviva, na treh različnih parkiriščih. Sumijo, da gre za teroristični napad. Incident se je zgodil v četrtek pozno zvečer, poškodovanih pa na srečo ni.

Poveljnik okrožne policije v Tel Avivu je na tiskovni konferenci povedal, da naj bi pet eksplozivov, ki so jih našli na avtobusih, od katerih so detonirali trije, izviralo z Zahodnega brega in vsebovalo eksplozive s časovnikom ter zapiske v hebrejščini in arabščini.

Po poročanju lokalnih medijev je na eni od neeksplodiranih naprav, težki pet kilogramov, bilo sporočilo "Maščevanje iz Tulkarema".

V odzivu na incidente v Bat Yamu je obrambni minister Israel Katz dejal, da je vojski naročil, naj poveča nadzor. Na kraj dogodka so napotene policijske enote, osumljence pa že iščejo, poročajo izraelski mediji.

V preiskavo je vključena varnostna agencija Shin Bet. Izraelski premier Benjamin Netanjahu prejema posodobljene informacije o razmerah.

Voznikom avtobusov po vsem Izraelu je bilo naročeno, naj pregledajo svoja vozila in spročijo, če bi opazili kakršnekoli sumljive predmete.

Začasno je prekinjen tudi železniški promet v Bat Yamu. Ljudi pozivajo, naj ostanejo previdni.

6.11 V Rijadu vrh o obnovi Gaze

Ameriški predsednik Donald Trump je nedavno predlagal, da bi približno dva milijona prebivalcev Gaze trajno preselili v druge arabske države, ZDA pa bi prevzele v vojni uničeno območje in ga spremenile v riviero Bližnjega vzhoda.

Trump je predlagal, da bi približno dva milijona prebivalcev iz Gaze preselili v druge arabske države. Foto: Reuters Egipt, Jordanija in druge arabske države v regiji takšnim načrtom odločno nasprotujejo. Egipt želi z lastnim načrtom za obnovo Gaze preprečiti ZDA in Izraelu, da bi se uveljavilo predlog ameriškega predsednika.

Na srečanju v Rijadu bodo predvidoma govorili o nadaljnjem razvoju egiptovskega načrta za obnovo, preden ga bodo predstavili na širšem vrhu arabskih držav v Kairu. Načrt bi nato lahko predstavili tudi ameriški vladi in Izraelu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ostaja pa v razpravi o prihodnosti Gaze veliko neodgovorjenih vprašanj, med njimi predvsem, kdo naj bi v prihodnje nadzoroval to območje in zagotavljal varnost.

Območje Gaze je povsem uničeno. Foto: Reuters