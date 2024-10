‼️OBVESTILO‼️



Zaradi zaostrovanja napetosti v regiji in povečane nevarnosti oboroženih spopadov, odsvetujemo vsa potovanja na rizična območja #BližnjiVzhod:



➡️ Izrael,

➡️ Palestina,

➡️ Libanon,

➡️ Iran,

➡️ Irak,

➡️ Sirija,

➡️ Jemen,

➡️ obmejna območja Jordanije. pic.twitter.com/WOu37Migcf — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) October 2, 2024

V luči zaostrovanja razmer na Bližnjem vzhodu, kjer je v torek Iran izvedel raketni napad na Izrael, je danes slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve državljanom svetovalo, da v lastni organizaciji zapustijo Iran na varen način. Prav tako odsvetuje vsa potovanja v Iran, piše na spletni strani ministrstva.

"Zaradi zaostrovanja napetosti v regiji in povečane nevarnosti izbruha oboroženih spopadov, slovenskim državljanom, ki se nahajajo v Iranu svetujemo, da v lastni organizaciji zapustijo državo na varen način," je na omrežju X zapisalo ministrstvo.

Slovenija je že kmalu po napadu obsodila zaostrovanje konflikta na Bližnjem vzhodu. "V regiji smo priče zaostrovanju namesto deeskalaciji. Novim napadom namesto prekinitvi ognja. Potrebujemo prekinitev ognja in zadržanost z vseh strani," je na omrežju X zapisala zunanja ministrica Tanja Fajon.

Zunanje ministrstvo je medtem prav tako obsodilo napade in opozorilo, da lahko nadaljnje zaostrovanje razmer v regiji vodi v uničenje in katastrofo. "Za zaščito civilistov je nujno in ključnega pomena vzpostaviti premirje. Ponovno pozivamo vse vpletene strani k zadržanosti," je še dodalo.

Vrstijo se nove obsodbe iranskega napada na Izrael

"Najostreje obsojam včerajšnji napad Irana z balističnimi raketami na Izrael. Takšna dejanja ogrožajo stabilnost v regiji in povečujejo napetosti v že tako zelo nestabilnih razmerah. Vse strani pozivam, naj zaščitijo življenja nedolžnih civilistov," je poudarila von der Leyen. Dodala je, da EU še naprej poziva k prekinitvi ognja na meji z Libanonom in v Gazi ter k izpustitvi vseh zajetih talcev, je sporočila Evropska komisija.

Tudi francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Olaf Scholz sta danes obsodila napad Irana. Macron je zatrdil, da je Francija mobilizirala svoje vojaške vire na Bližnjem vzhodu, da bi se zoperstavila Teheranu. Od šiitskega gibanja Hezbolah je zahteval, naj ustavi napade na Izrael, slednjega pa pozval, naj čim prej konča svoje vojaške operacije.

Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je prepričan, da se je kljub napadu Irana in odprtju fronte v Libanon še vedno mogoče izogniti vojni, ki bi zajela celoten Bližnji vzhod, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Premierka Giorgia Meloni je medtem v luči dogajanja danes sklicala virtualno srečanje voditeljev držav skupine G7, ki ji Italija trenutno predseduje. Ob tem je zatrdila, da si bo Italija še naprej prizadevala za diplomatsko rešitev krize na Bližnjem vzhodu.

Kitajska je mednarodno skupnost, zlasti vplivne sile, pozvala, naj preprečijo poslabšanje razmer v regiji. "Kitajska stran je globoko zaskrbljena zaradi nemira na Bližnjem vzhodu," je dejal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva. Dodal je, da Peking nasprotuje vsem dejanjem, ki kršijo suverenost, varnost in ozemeljsko celovitost Libanona, kot tudi vsem drugim načinom zaostrovanje konflikta.

Zaskrbljenost nad razmerami na Bližnjem vzhodu so izrazili tudi v Moskvi. "Ta situacija se razvija po najbolj zaskrbljujočem scenariju," je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Vpletene strani je pozval k zadržanosti, obenem pa je obsodil dejanja, ki bi lahko privedla do smrti civilistov.

Foto: Reuters Izrael Kac je medtem generalnega sekretarja Združenih narodov Antonia Guterresa razglasil za persono non grata in mu prepovedal vstop v državo. Kot razlog je navedel, da Guterres ni nedvoumno obsodil iranskega raketnega napada na Izrael.



"Kdor ne more nedvoumno obsoditi gnusnega iranskega napada na Izrael, kot so to storile skoraj vse države sveta, si ne zasluži stopiti na izraelska tla," je na omrežju X zapisal Kac.



Prvega moža ZN je označil za protiizraelskega generalnega sekretarja, ki podpira teroriste, posiljevalce in morilce. Očita mu tudi, da do danes še ni obsodil napada Hamasa na Izrael 7. oktobra lani, niti si ne prizadeva, da bi palestinsko islamistično gibanje razglasil za teroristično organizacijo. "Izrael bo še naprej branil svoje državljane in ohranjal svoje nacionalno dostojanstvo, z Antoniom Guterresom ali brez njega," je še dodal.

Izredno zasedanje Varnostnega sveta Združenih narodov

Varnostni svet ZN se bo danes zaradi iranskega napada na Izrael sešel na izrednem zasedanju, je potrdila Švica, ki je oktobra od Slovenije prevzela predsedovanje najpomembnejšemu organu svetovne organizacije. Na zasedanju bo tudi izraelski veleposlanik Danny Danon, ki je v torek napovedal za Iran zelo boleč odgovor na napad.

Foto: Reuters Varnostni svet ZN je imel podobno zasedanje že aprila, ko je Iran v odgovor na napad na konzulat v Damasku proti Izraelu poslal okrog 170 brezpilotnikov, 30 manevrirnih in 120 balističnih raket. Tako aprila kot tudi sedaj naj ne bi prišlo do večje škode, saj so Izraelci s pomočjo ameriške mornarice sestrelili skoraj vse rakete. V prvem napadu je bila aprila ranjena beduinska deklica, v tokratnem pa na Zahodnem bregu ubit Palestinec.

Člani Varnostnega sveta ZN – med njimi veleposlanik Samuel Žbogar – so aprila obsojali iranski napad in pozivali k umiritvi razmer, vendar Varnostni svet ni izdal formalne obsodbe. Diplomati ZN pričakujejo, da bo tokrat podobno.

"Odločili se bomo, kdaj in kako se bomo odzvali, vendar vam lahko povem eno: to bo opazno, boleče in mislim, da Iranci, ki nas opazujejo, razumejo, da to ni usmerjeno proti iranskemu ljudstvu, ampak proti radikalnemu režimu, ki je iransko ljudstvo potegnil v ta položaj," je v torek novinarjem na sedežu ZN povedal Danon.

"Pripravljeni smo tako na obrambo kot na napad. Izrael bo sprejel vse potrebne ukrepe za zaščito svojih državljanov. Kot smo mednarodni skupnosti že prej jasno povedali – vsak sovražnik, ki bo napadel Izrael, mora pričakovati boleč odgovor," je dodal Danon.