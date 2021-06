Verjetno edini živi človek z grozljivo izkušnjo: "To je to, to je konec"

Michaela Packarda se je pričakovano že prijel vzdevek "novodobni Jona". Jona je bil judovski prerok, omenjen v Stari zavezi Svetega pisma, ki ga je v morju pogoltnila velika riba. To je poslal Bog, ki je želel, da se Jona pokesa, ker ga ni ubogal. Jona je v ribjem trebuhu preživel tri dni in tri noči, nato pa ga je riba izpljunila na kopno.

Michaela Packarda se je pričakovano že prijel vzdevek "novodobni Jona". Jona je bil judovski prerok, omenjen v Stari zavezi Svetega pisma, ki ga je v morju pogoltnila velika riba. To je poslal Bog, ki je želel, da se Jona pokesa, ker ga ni ubogal. Jona je v ribjem trebuhu preživel tri dni in tri noči, nato pa ga je riba izpljunila na kopno. Foto: Twitter / Leslie Packard

Potapljač in lovec na jastoge Michael Packard je ta konec tedna postal globalna senzacija, saj ga je v petek za približno pol minute pomotoma "pojedel" kit grbavec. Glede na zgodovino dokumentiranih bližnjih srečanj med ljudmi in kiti gre za neverjetno redek dogodek, ki ga je Packard zelo podrobno opisal v soboto zvečer, ko je odgovarjal na vprašanja uporabnikov spletnega foruma Reddit .

Michaela Packarda je v petek dopoldne med rutinskim potopom do nahajališča jastogov ob obali polotoka Cape Cod na severovzhodu ZDA v svoja široka usta zajel mlad kit grbavec in ga izpljunil šele po 30 do 40 sekundah. 56-letni potapljač in lovec na jastoge je dogodek čudežno preživel brez resnih posledic, podpluti ima le obe nogi.

Packard je obvestilo o tem, kaj se mu je zgodilo, v petek zvečer delil v lokalno skupino mesta Provincetown na Facebooku. Foto: Facebook / Posnetek zaslona

"Prepričan sem bil, da bom umrl. Mislil sem le na ženo in otroke."

Packard je svoje neverjetno doživetje ta konec tedna opisal za tako rekoč vse največje ameriške medije, s pomočjo 16-letnega sina Jacoba pa je sodeloval tudi v razpravi na največjem spletnem forumu Reddit in odgovarjal na vprašanja tamkajšnjih uporabnikov.

"Kita med potopom nisem videl. Priplaval mi je za hrbet, nato pa me je udarilo in znašel sem se v popolni temi. Najprej sem mislil, da nas je končno napadel veliki beli morski pes, na to smo namreč pripravljeni ves čas, a nisem čutil zob, prav tako je bila žival prevelika. Začel sem se zavedati, da sem v kitovih ustih," je pojasnil Packard.

Kit grbavec, ki je "poskusil" Michaela Packarda, naj bi bil dolg več kot deset metrov. Foto: Reuters

"Ujet sem bil 30 ali 40 sekund. To je to, to je moj konec, sem razmišljal. Bil sem prepričan, da bom tisti dan umrl. Mislil sem na ženo in otroke," je odgovoril na vprašanja, kakšne misli so mu švigale po glavi, ko je bil kitov "talec".

"V kitovem gobcu je bilo temno kot v rogu in povsem je bil napolnjen z vodo. Videl nisem ničesar, sem pa čutil krčenje mišic okrog sebe. Prvotni udarec, po katerem sem pristal v kitovih ustih, mi je tudi precej zdelal noge. Na srečo sem jo dobro odnesel, imam samo podplutbe in poškodbe mehkih tkiv," je v očetovem imenu zapisal sin Jacob.

"Čutil sem, da kit plava navzgor. Trudil sem se zatipati regulator, ki mi ga je ob udarcu izbilo iz ust, da sem lahko dihal. Kar vrtelo se mi je - nisem verjel, da sploh obstaja kakšna možnost, da se iz tega izvlečem živ. Nato me je kit nenadoma izpljunil. Spremembe tlaka sploh nisem zaznal, čutil sem le, kako je moje telo treščilo v spenjeno vodo. Nato sem videl samo še rep kita, ki je odplaval," je srečen konec opisal Packard.

Michael Packard z lističem, na katerem je zapisano uporabniško ime njegovega sina Jacoba na forumu Reddit (u/bloxiefox). S tem je dokazal, da na vprašanja res odgovarja on (oziroma sin v očetovem imenu) in ne nekdo z bujno domišljijo. Foto: Reddit /bloxiefox

Pogledat ga je prišla celotna bolnišnica, zdaj je medijska zvezda

Packarda so iz vode izvlekli prijatelji, ki so dogodek spremljali z barke, končal pa je v bolnišnici, ki jo je sicer zapustil že naslednji dan.

"Po prihodu v bolnišnico sem rekel: Zataknil sem se v kitova usta. Vse medicinske sestre in zdravniki v bolnišnici so me hoteli videti in vprašati, kaj se je zgodilo. Ena od sester mi je podala beležnico in me prosila, naj ji napišem zmagovalne loterijske številke."

Potapljač je v 24 urah po srečanju s kitom grbavcem postal medijska senzacija. "Kontaktirali so me tako rekoč vsi veliki ameriški mediji. Ko sem prišel iz bolnišnice, so bila pred hišo vozila televizijskih hiš. Dobil sem že ogromno vabil v pogovorne oddaje," je očetove besede uporabnikom Reddita prenesel njegov sin Jacob in v lastnem imenu dodal, da je njegov oče preprost človek, ki ga medijska pozornost ne zanima oziroma je zanj vse skupaj preveč naporno.

Nekateri strokovnjaki za kite menijo, da je verjetnost za tak dogodek ena proti milijon, če ne še manjša, da pa ni nemogoče, da bi se kaj takega zgodilo. Kit potapljača sicer ne bi mogel pogoltniti, pa četudi bi to hotel, saj ima preozko grlo. Oceanograf Iain Kerr je za ameriški medij NPR dejal, da so kiti grbavci znani po svojem hlastajočem slogu hranjenja in zaganjanju v jate rib in kozic, zato je mogoče, da bi eden od njih po nesreči hlastnil tudi po potapljači, ki bi se skrival za oziroma v jati. Foto: Unsplash

Sinu so novico o očetovi nezgodi sicer sporočili na malce bizaren način. "V šoli so me z ure španščine poklicali na hodnik in mi povedali zgolj to, da se je očetu nekaj zgodilo in da je vse skupaj povezano s kitom. Kaj natanko, nisem izvedel do tistega večera, to je bil zelo stresen dan."

Človek, ki se je ponovno rodil že pred dvajsetimi leti

Packard je na Redditu tudi dodatno potrdil poročanje nekaterih ameriških medijev, da je nekoč že preživel hudo preizkušnjo. Pred skoraj dvajsetimi leti, 29. novembra 2001, je bil v Kostariki, kjer je nekoč živel in se ukvarjal z ribištvom, udeležen v letalski nesreči.

V strmoglavljenju sredi džungle so umrli pilot, kopilot in eden od šestih potnikov, pet jih je nesrečo preživelo. Reševalci so se do njih prebili šele po dveh nočeh, tretje zaradi številnih poškodb zelo verjetno ne bi preživeli. Packard si je ob trku letala polomil ude in rebra, hudo je imel poškodovana tudi obraz in trebuh.

V morje se bo vrnil takoj, ko se zaceli

Packard je uporabnikom Reddita še pojasnil, da se potapljanja in nabiranja jastogov zdaj ne boji nič bolj kot prej, zato se bo v morje vrnil takoj, ko se njegove poškodbe zacelijo. S prodajo jastogov namreč dobro zasluži.

Razkril je tudi, da zelo bližnje srečanje s kitom grbavcem ni bil edini zanimivi dogodek, ki se mu je pripetil med potapljanjem. "Nekoč sem našel truplo človeka. Izkazalo se je, da je šlo za pogrešano osebo. Primer je bil še vedno odprt."

"Napadi" kitov na ljudi so silna, silna redkost



Orka oziroma kit ubijalec je bil vpleten v do zdaj edini znani primer, ko je kateri koli kit v divjini, torej v oceanu, ugriznil in huje poškodoval kopalca ali potapljača. Leta 1972 je kit ubijalec ugriznil deskarja na vodi, najverjetneje ga je zamenjal za tjulna. Foto: Unsplash

Če odštejemo dogodke, povezane s kiti ubijalci (orkami) v ujetništvu, ki so v zadnjih desetletjih večkrat napadli in občasno tudi ubijali svoje dreserje, so interakcije med kiti in ljudmi, ki povzročajo človeške žrtve, izjemno redke. Največkrat gre sicer za posledice trkov kitov in plovil, ki se sploh ne zgodijo tako redko, a so v veliki večini povsem benigni in neškodljivi tako za živali kot za plovila.



Eden najodmevnejših tovrstnih incidentov se je zgodil decembra 2004 ob obali Havajev, ko je ladja podjetja, ki organizira opazovanja kitov, trčila v kita grbavca. 3-letni deček je ob tem izgubil ravnotežje in se z glavo zaletel v kovinsko ograjo ter se tako hudo poškodoval, da je umrl.



V letih 2010 in 2012 sta kita ob obalah Mehike in Južnoafriške republike skočila iz vode in pristala na jadrnicah. Posadko prve je reševala obalna straža, druga je uspešno priplula v marino.



Kiti, predvsem glavači, naj bi v 19. stoletju po pričevanju kapitanov in mornarjev sicer redno napadali kitolovke, ladje, namenjene lovu na kite. Verjetno najslavnejša je bila ladja Essex, ki se je leta 1820 po močnem trku s kitom grbavcem potopila sredi južnega Pacifika na tisoče kilometrov stran od najbližje obale. Šlo je za dogodek, ki je botroval nastanku legendarnega romana Moby-Dick.



Kaj pa kiti in plavalci oziroma potapljači? Nekako splošen konsenz je, da se je v novejši zgodovini enkrat samkrat zgodilo, da bi kit človeka ugriznil v divjini, torej v oceanu. To se je 9. septembra 1972 ob obali Kalifornije pripetilo deskarju na vodi Hansu Kretschmeru, ki ga je ugriznila orka oziroma kit ubijalec. Rano so mu morali zašiti s kar sto šivi.



Ameriška potapljačica Lisa Costello jo je medtem leta 1992 odnesla brez ran, a je plavanje s pilotskimi kiti skoraj plačala z življenjem. Eden od njih jo je namreč zgrabil in jo odvlekel skoraj deset metrov pod morsko gladino, preden je utonila, pa jo je znova privlekel na površje. Na spletu obstaja videoposnetek tega dogodka, ogledate si ga lahko tukaj.