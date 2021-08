Venezuela bo z bankovcev črtala šest ničel

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Venezuela bo od inflacije prizadetemu bolivarju odvzela šest ničel, je danes sporočila venezuelska centralna banka. S to potezo želijo olajšati uporabo tamkajšnje valute.

Sprememba bo stopila v veljavo 1. oktobra letos, ko bodo izdani novi bankovci. Kot je na Twitterju sporočil minister za komunikacije Freddy Nanez, bo centralna banka izdala nove bankovce po 5, 10, 20, 50 in 100 bolivarjev in kovanec za en bolivar.

"Vse denarne vrednosti, izražene v nacionalni valuti, bodo deljene z enim milijonom," so zapisali na banki.

Nekdaj bogata proizvajalka nafte trenutno prestaja že četrto leto hiperinflacije in osmo leto recesije. Med januarjem in majem so se cene dvignile za 265 odstotkov.

Z minimalno plačo ni mogoče kupiti kilograma mesa

Venezuela se tako nahaja v najhujši gospodarski krizi moderne zgodovine. Inflacija je tako visoka, da vsakodnevno gospodarstvo deluje pretežno z ameriškimi dolarji. V trgovinah so posledično cene pogosto navedene v dolarjih.

Vlada predsednika Nicolasa Madura je maja potrojila minimalno mesečno plačo, a novi znesek kljub temu ni dovolj za nakup kilograma mesa.

Administracija Bidnovega predhodnika Donalda Trumpa je v poskusu odstranitve levičarja Madura z oblasti uvedla stroge finančne sankcije proti Venezueli in njeni državni naftni družbi PDVSA, a cilja ni dosegla. Venezuela je padla v še globljo politično, gospodarsko in humanitarno krizo, Maduro pa je še utrdil oblast v državi.

Sankcije proti Venezueli je uvedla tudi EU.