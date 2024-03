Velika eksplozija v elektrarni v Rusiji: več pogrešanih in ranjenih #vŽivo

In Tuva Russia, a powerful explosion occurred at a thermal power plant, at least 18 people were injured 🤷 According to Russia, all four boilers are okay 🤷 pic.twitter.com/wfPI7FGruW

6.45 Velika eksplozija v elektrarni v Rusiji: več pogrešanih in ranjenih

Ponoči je po navedbah regionalnega voditelja Vladislava Hovaliga eksplodiralo v kotlovnici elektrarne in toplarne Šagonar v oddaljeni regiji Tuva v Rusiji. Tri osebe so ranjene 18 je pogrešanih.

Šest ljudi je v resnem stanju, je Hovalig še zapisal v aplikaciji za sporočanje Telegram. Požar, ki je izbruhnil v objektu, so lokalizirali in obvladali. Vzrok nesreče še ni znan.

🇷🇺 🔴 A serious emergency occurred at the Shagonarskaya CHPP in Tuva



According to TASS, Baza and SHOT, an explosion occurred at the station. A fire started, which was quickly contained, and 16 people were injured as a result of the incident - most of them suffered carbon… pic.twitter.com/h6NjPyrNXl