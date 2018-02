Velika eksplozija stresla britanski Leicester

Prebivalci v bližini poročajo o močnem tresenju, policija pa jih poviza, naj se ne približujejo kraju eksplozije.

Na Twitterju so pojavili prvi videi in prve fotografije in dogodku:

#Leicester: UK police and emergency services are at the scene of a fire in the Hinckley Road area of Leicester following reports of an explosion.

pic.twitter.com/Vuul9BhHpu — I.E.N. (@BreakingIEN) February 25, 2018

Reševalci in gasilci so bili o dogodku obveščeni okrog 19. ure po lokalnem času in na kraj dogodka takoj poslali šest gasilnih vozil.

Dogodek obravnavajo kot iskalno in reševalno akcijo, so dejali policisti. Naokrog so evakuirali približno 60 hiš, je za Independent povedal očividec.

Več sledi ...