Več tisoč ljudi proti Vučiću napolnilo Beograd

V Beogradu je v soboto zvečer več tisoč ljudi demonstriralo proti predsedniku države Aleksandru Vučiću. Udeleženci že sedmih sobotnih protestov zapored so se sprehodili skozi središče mesta do zgradbe javne radiotelevizije RTS. Protesti so potekali tudi v več drugih mestih, med drugim v Novem Sadu in Nišu, poročajo tuje tiskovne agencije.