Več ranjenih v strelskem napadu v bolnišnici v Chicagu

Ameriški mediji poročajo, da je strelski napad v bolnišnici Mercy v južnem delu mesta Chicago zahteval najmanj štiri ranjene, mrtev pa naj bi bil le strelec, čeprav uvodoma ni jasno ali so ga pokončali policisti ali pa se je ustrelil sam.

Med ranjenimi sta policist in uslužbenec oziroma uslužbenka bolnišnice.

Kdo je strelec, še ni znano

Streljanje je izbruhnilo v ponedeljek popoldne po krajevnem času, priče pa poročajo, da je strelec streljal naključno na vse strani. Policija je zaradi tragedije skoraj povsem izpraznila bolnišnico. Posnetki lokalnih televizij so prikazali ljudi, ki se pomikajo iz poslopja na parkirišče z dvignjenimi rokami, med njimi številni v belih haljah.

Identiteta in motiv strelca še nista znana, vendar pa je južni del Chicaga eno najbolj nasilnih in krvavih območij v ZDA, kjer se po tekočem traku spadajo ulične tolpe, pri čemer so žrtve velikokrat nedolžni ljudje.

Predsednik ZDA Donald Trump se na napad še ni odzval.