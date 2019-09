V Parizu aretirali več kot sto protestnikov

V francoski prestolnici so se že 45. soboto zapored zbrali privrženci gibanja rumenih jopičev. Kljub razmeroma skromni udeležbi so oblasti aktivirale kar 7.500 policistov, ki so že dopoldne aretirali več kot sto protestnikov. Kot so pojasnili, se namreč bojijo nasilja, ki bi ga utegnila povzročiti skrajna anarhistična skupina Črni blok.

Tolikšnega števila policistov oblasti niso aktivirale že vse od vrhunca protestov v decembru in marcu. Že dopoldne so aretirali 106 protestnikov, ob tem pa pojasnili, da so pri nekaterih našli kladiva in posode z bencinom.

Eden najvidnejših članov gibanja Jerome Rodrigues je sicer današnji protest označil za prelomnega in napovedal, da bo v Pariz prišlo mnogo ljudi. Toda oblasti so proteste na nekaterih območjih v mestu prepovedale, med drugim na območju Elizejskih poljan, sicer zelo obiskane turistične točke, in na drugih območjih v središču prestolnice, na katerih so protestniki pred tem že uničevali in požigali luksuzne trgovine in restavracije. Nekateri protestniki so to prepoved kršili, zato jih je policija razgnala s pendreki in solzivcem.

Gibanje rumenih jopičev se je pojavilo pred 10 meseci. Protestniki predsedniku Emmanuelu Macronu očitajo, da ni v stiku s potrebami "navadnih ljudi". "Kaj počnemo? Zbiramo se, ker želimo povedati, da ne moremo povezati začetka s koncem meseca. To ni samo protest zoper predsednika, ampak zoper sistem," je pojasnila ena od protestnic.

Protesti, ki se odvijajo že 45. soboto zapored, so francoskega predsednika vendarle spodbudili, da je nekoliko odprl mošnjiček in 17 milijard evrov namenil povišanju plač in znižanju davkov slabše plačanih.

V petkovi izjavi je Macron sicer pozval k umirjenosti, saj je po njegovih besedah prav, da se ljudje izražajo. Izrazil pa je željo, da ne bi motili podnebnega protesta in kulturnih dogodkov v mestu.

Medtem ko se je na prvem protestu novembra lani po vsej državi zbralo 282.000 ljudi, je sčasoma njihova vnema nekoliko popustila. Je pa po pisanju dpa možno, da se bo ponovno okrepila pozimi in zgodaj pomladi. Macron je sicer v pogovoru za četrtkovo revijo Time dejal, da je gibanje kljub vsemu pripomoglo, da zna zdaj bolje prisluhniti ljudem.