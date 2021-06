Več kot sedem tisoč mladih na zabavi na prostem, v policiste metali tudi steklenice

V Augsburgu na Bavarskem je policija iz sobote na nedeljo prekinila več zabav na prostem, na katerih se je zbralo tudi po več tisoč ljudi, med njimi večina mladih. Izbruhnili so nemiri, ljudje so prižigali pirotehnična sredstva in celo blokirali most v središču Hamburga, da bi preprečili prehod policistom. Samo v mestnem parku je bilo na kupu sedem tisoč ljudi. Nekateri so veseljačili tudi zaradi sobotne nogometne zmagi proti Portugalcem, ki so jih v Münchnu nadigrali s 4:2.

Nemški policisti so imeli minuli vikend v več krajih veliko dela predvsem z mladimi, ki se ne ozirajo na ukrepe v luči pandemije covid-19. Med njimi so bili tudi navijači, ki so se zabavali na prostem, kjer se je zgodilo tudi več incidentov.

Wir haben ein massives Problem mit jungen Männern. #Augsburghttps://t.co/OjFZqb6vgY — Axel Hechelmann (@axelhechelmann) June 20, 2021

V hamburškem mestnem parku so iz sobote na nedeljo po polnoči prekinili zabavo, kjer se je zabavalo več kot sedem tisoč ljudi. V večernih urah je bilo še mirno, so izjavili na policiji, okoli polnoči pa je prišlo do izgredov med policisti in zbranimi, ki so se samo še stopnjevali.

#Ruhestörung, Pyrotechnik und viel Alkohol: Nicht nur in Augsburg, sondern auch im Univiertel in #München musste die #Polizei in der Nacht auf Sonntag gegen allzu ausgelassene Feiernde vorgehen. Verletzt wurde aber nach aktuellem Stand niemand. ⬇️https://t.co/8n742JWGfx — BR24 (@BR24) June 20, 2021

Policisti so ukrepali tudi v Augsburgu na Bavarskem, kjer se je na zabavi v središču mesta zbralo približno 1.400 ljudi.

Na drugem koncu mesta pa je okoli 250 oseb blokiralo most, da bi preprečili prehod policistom. Vanje so metali steklenice in druge predmete, zaradi česar so bili po podatkih policije nekateri policisti poškodovani. Napadalci so poškodovali tudi reševalno vozilo, nemški mediji pa še poročajo, da so k nasilju prispevale tudi velike količine popitega alkohola.

"V dvajsetih letih dela pri reševalcih česa takega še nisem doživel," je tvitnil prostovoljni reševalec Raphael Doderer.