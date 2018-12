Več deset stanovanj v evakuirani stolpnici v Sydneyju ni varnih

Večina prebivalcev nove 33-nadstropne stolpnice v avstralskem Sydneyju Opal Tower se je lahko na božično jutro vrnila v svoje domove. Oblasti so sicer ob pregledu stavbe odkrile razpoke in odločile, da 51 stanovanj ni varnih za vselitev, je danes sporočila tamkajšnja policija.

Gradbeni inženirji so v novozgrajeni stavbi našli razpoke, široke od enega do dva milimetra, ki so odprle notranjo steno v 10. nastopanju, je navedbe policije povzela nemška tiskovna agencija dpa.

Gasilci in reševalci so danes stanovalce nevarnih enot pospremili v njihova stanovanja, da so iz njih vzeli dragocenosti. Do konca preiskave pa si bodo morali poiskati drugo namestitev.

Kot je za lokalne medije zatrdil nadzornik gasilcev in reševalcev v avstralski zvezni državi Novi Južni Wales Adam Dewberry, ni tveganja, da bi se stavba zrušila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dejal je še, da bodo pristojne službe sodelovale v preiskavi, da bi ugotovili rešitev za nastale razmere, zagotovili varnost celotne stavbe in omogočili ponovno naselitev celotnega objekta.

Sydneyjske oblasti so v ponedeljek iz stolpnice Opal Tower evakuirale stanovalce, potem ko je bilo v poslopju skozi vse jutro slišati "pokajoče zvoke", izpraznili pa so tudi bližnja poslopja. Stanovanja je moralo zapustiti okoli 3000 ljudi. Stolpnico s 392 stanovanji, vredno 165 milijonov avstralskih dolarjev, so sicer v četrti Olympic Park odprli šele pred štirimi meseci.