Preiskovalni novinar: Vatikan je blizu bankrota

Papež Frančišek je maja 2018 prejel interno poročilo, v katerem piše, da je primanjkljaj svetega sedeža "na zaskrbljujoči ravni" in da mu grozi bankrot, piše Nuzzi v enem od odlomkov, ki jih je danes objavili italijanski časnik La Repubblica.

Vatikan slabo upravlja s premoženjem

Stroški osrednje vatikanske administracije so se v letu 2017 v primerjavi z letom 2015 zvišali za 62 odstotkov, in sicer s 16,4 na 26,6 milijona evrov. Po drugi strani pa so donacije za papežev osebni dobrodelni sklad v letu 2018 padle na 51 milijonov evrov. Še leta 2006 je bilo donacij za 101 milijon evrov.

Foto: Reuters Gianluigi Nuzzi ponovno opozarja na navedbe, da Vatikan slabo upravlja s premoženjem v nepremičninah in da za dobrodelnost namenja le 20 odstotkov sredstev iz dobrodelnega sklada.

Drugi italijanski preiskovalni novinar Emiliano Fittipaldi pa je Vatikan v prispevku za nedeljski časnik l'Espresso obtožil, da svoje finance upravlja "nepregledno". Njegov članek se je osredotočil na potekajočo preiskavo vatikanskih tožilcev glede 200 milijonov dolarjev vredne naložbe v nepremičnine v londonski soseski Chelsea.

Fittipaldi in Nuzzi sta v letih 2015 in 2016 objavila prispevke o domnevnih vatikanskih škandalih. Vatikansko sodišče je proti njima sprožilo postopek zaradi kršitve papeških skrivnosti, a ju je na koncu oprostilo.