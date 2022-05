Vaša za samo 190 tisoč evrov!

Yours for ONLY $200,000! Listing for inhabitable house literally hanging off the edge of a landslide https://t.co/fFtfoywOcb — Berkley Bear (@BerkleyBearNews) May 3, 2022

Ceno pastelno zelene hiše s štirimi sobami in tremi kopalnicami v mestu Everett so po prvih 17 dneh na trgu s prvotnih 237 tisoč evrov znižali na dobrih 190 tisoč evrov.

Ponudniki nepremičnine želijo morebitne kupce prepričati s pogledom na dolino, gorovje in s tem, da bi kupec nepremičnino lahko uredil po svojih željah. Novi lastnik pa bo moral imeti predvsem dobro idejo, kako bo hišo, ki leži nad klifom preuredil, saj ta trenutno ni primerna za bivanje.

Yours for ONLY $200,000! Advertisement for habitable house that literally hangs on the edge of a landslide https://t.co/PxiqtjypYA — US -Breaking News (@USBreaking24) May 3, 2022

Kdor se bo želel vseliti v hišo, bo moral najprej utrditi teren

Inženirji so predlagali, da na plazovnem območju izdelajo podporni zid, s čimer bi hišo in parcelo pred renovacijo stabilizirali. Hiša sicer leži na gozdnatem in odmaknjenem območju, zaradi česar bi nepremičnina za morebitnega kupca lahko postala malce bolj privlačna.

Povprečna cena za to nepremičnino je po oceni Redfina dosegla celo ceno okrog 608 tisoč evrov, kar je predstavljalo skoraj 22-odstotno povečanje cen nepremičnin letos marca glede na isti čas v preteklem letu. Hiša je od mesta Seattle oddaljena dobrih 40 kilometrov.