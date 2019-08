Varnostni svet prvič po skoraj 50 letih o Kašmirju

Šrinagar, 16. avgusta - Varnostni svet Združenih narodov se je danes prvič po skoraj 50 letih sestal na seji o regiji Kašmir, ki si ga delita Indija in Pakistan. Kitajska je krivdo za zaostritev napetosti, do katere je prišlo ta mesec, pripisala Indiji. Ta je obsodila tuje vmešavanje v spor glede Kašmirja, Pakistan pa je zasedanje VS ZN pozdravil.

O Kašmirju je danes VS ZN razpravljal prvič po letu 1972. Sestal se je na pobudo Kitajske za zaprtimi vrati. Napetosti na območju, ki si ga delita Indija in Pakistan, so se zaostrile, potem ko je New Delhi v začetku meseca indijski zvezni državi Džamu in Kašmir odvzel avtonomijo.

Kitajski veleposlanik pri ZN Zhang Jun je po zasedanju krivdo za napetosti v Kašmirju pripisal Indiji. Odpravo avtonomije je označil za nedopustno enostransko dejanje. Mir in stabilnost na obmejnem območju sta ogrožena, je dodal Zhang in izrazil zaskrbljenost. Indijo in Pakistan je pozval, naj skupaj poiščeta mirno rešitev za napetosti.

Poudaril je, da Indija s svojimi dejanji pod vprašaj postavlja tudi suverenost Kitajske, poročajo tuje tiskovne agencije.

Indijski veleposlanik pri ZN Syed Akbaruddin je bil po seji kritičen do mednarodnega vmešavanja v spor glede Kašmirja. "Ne potrebujemo mednarodnih vsiljivcev, ki nam skušajo povedati, kako naj živimo," je poudaril.

Zasedanje varnostnega sveta so medtem v Pakistanu pozdravili. Islamabad je sicer tudi sam pozval k sklicu seje tega organa ZN.

"Voditelja sta imela dober pogovor"

Pakistanski premier Imran Khan je že pred sejo VS ZN po telefonu govoril z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. "Voditelja sta imela dober pogovor. Dogovorila sta se, da bosta ostala v stalnem stiku," je sporočil pakistanski zunanji minister Šah Mehmud Kureši.

Kot so kasneje sporočili iz Bele hiše, je Trump v pogovoru s Khanom Pakistan pozval, naj sodeluje z Indijo, da bi ublažili napetosti v Kašmirju, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ameriški predsednik je izrazil pomen zmanjšanja napetosti med Indijo in Pakistanom z dvostranskim dialogom o razmerah v zveznih državah Džamu in Kašmir, so poudarili v Washingtonu.

Foto: Getty Images

Več sto prebivalcev Kašmirja se je medtem zbralo na protestnem shodu v mestu Šrinagar, kjer so se želeli po petkovih muslimanskih molitvah odpraviti na pohod po glavni ulici. "Skušamo predreti blokado in iti do središča mesta, a nam policija s silo to preprečuje," je povedal eden od protestnikov.

Policija je uporabila solzivec in streljala z zračnimi puškami, da bi protestnike razgnala. Ti so odgovorili s kamenjem. O poškodovanih ne poročajo.

Indija je Kašmirju odpravila avtonomijo

Indijska vlada je 5. avgusta odpravila 370. člen ustave, ki je večinsko muslimanski indijski zvezni državi Džamu in Kašmir zagotavljal avtonomijo v vseh zadevah z izjemo zunanjih zadev, obrambe in komunikacij. Na območje je New Delhi poslal tudi močne vojaške okrepitve in uvedel policijsko uro ter omejitve v komunikacijah.

Danes so oblasti začele postopoma odpravljati nekatere omejitve gibanja v Kašmirju. Za drevi so napovedale, da bodo znova začeli vzpostavljati tudi telefonske povezave. Ali bodo vzpostavili tudi mobilne in internetne povezave, niso navedli. Danes so odprli tudi nekatere javne ustanove, šole pa naj bi znova odprle svoja vrata prihodnji teden.

Indija in Pakistan, jedrski velesili, si od neodvisnosti od Velike Britanije leta 1947 delita Kašmir, zaradi katerega sta se doslej že dvakrat zapletli v vojno.