V zrušenju hotela na Kitajskem najmanj šest mrtvih

V zrušenju hotela v mestu Quanzhou na vzhodu Kitajske je umrlo najmanj šest ljudi, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Reševalci so izpod ruševin zgradbe, ki se je zrušila v soboto, rešili 43 ljudi, od tega jih je bilo 37 živih. V hotelu je bilo v času nesreče okoli 70 ljudi.

Hotel z 80 sobami, ki so ga zgradili pred dvema letoma, so pred kratkim preoblikovali v karanteno za ljudi, ki so imeli stike z okuženimi z novim koronavirusom, poroča STA.

V večmilijonskem mestu Quanzhou v provinci Fujian so sicer do zdaj potrdili 47 okužb z novim koronavirusom.

Foto: Reuters

