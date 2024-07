Incident v Zrćah: osem varnostnikov brutalno preteplo 25-letnika #video

Sredi noči sta se pred gostinskim objektom na otoku Pag sprla 25-letni državljan Hrvaške in 25-letni tuji državljan, ki se je pred tem nedostojno vedel.

V prepir so se vmešali varnostniki. Po pričevanju ene od obiskovalk festivala Dropzone, ki letos poteka na priljubljeni plaži Zrće na otoku Pag, je osem varnostnikov brutalno preteplo moškega. Tega niso storili, da bi situacijo umirili, ravno nasprotno, želeli so mu škodovati, je povedala za Index. Nadalje naj bi varnostniki napadenega odpeljali do konca plaže Katarelac, kaj se je zgodilo po tem, ne ve.

Index je pridobil posnetek, ki prikazuje, kako so se varnostniki spravili na moškega.

Zadrska policija je v sporočilu za javnost navedla, da so poškodovanemu tujcu, ki je utrpel hujše poškodbe, v zadrski bolnišnici nudili zdravniško pomoč.

Zoper 25-letnega Hrvata, ki je osumljen fizičnega napada, pa je zadrska policija podala kazensko ovadbo na državno tožilstvo.

Pred tem so hrvaški mediji poročali o še enem incidentu, ko je nizozemsko vplivnico Alennah van Wijk in njeno ekipo na festivalu Dropzone napadel varnostnik. Po neuradnih informacijah naj bi do prepira prišlo zaradi parkiranja, ko naj bi vplivnica z ekipo poskušala zapustiti parkirišče.