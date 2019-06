V Zimbabveju prepovedali uporabo tujih valut

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zimbabvejska centralna banka je prepovedala uporabo tujih valut, ki so po hiperinflaciji pred desetimi leti zamenjale zimbabvejski dolar. Njihova uporaba v državi je po novem kaznivo dejanje, finančni minister Mthuli Ncube pa je to označil kot "začetek obnavljanja vse monetarne politike" v državi.

Zaradi hiperinflacije zimbabvejskega dolarja je bila doslej prevladujoča valuta v državi ameriški dolar, uporabljali pa so tudi britanski funt, južnoafriški rand, bocvansko pulo in druge valute. Po novem pa bodo v tej 16-milijonski državi kot valuta sprejemljivi zgolj bankovci in kovanci zimbabvejskega dolarja ter tako imenovani elektronski dolarji za bruto poravnave v realnem času.

Zimbabve se v zadnjem času spopada s plačilnobilančnim primanjkljajem oziroma prevelikim uvozom, zato tam zmanjkuje ameriških dolarjev. Država lahko to reši z devalvacijo valute, kar pomeni večjo konkurenčnost izvoznikov, verjetno pa tudi inflacijo. Uradna inflacija v Zimbabveju je sicer trenutno na letni ravni okoli 100-odstotna.

Leta 2009 jim je uspelo ukrotiti hiperinflacijo

Še leta 2008 je letna stopnja inflacije znašala nekaj več kot 231 milijonov odstotkov, nato pa je centralna banka prenehala poročati o tem. Hiperinflacijo jim je potem uspelo ukrotiti leta 2009, ko so se naslonili na trdne valute. Inflacije potem skoraj ni bilo, nekaj časa je bila celo rahlo negativna, lani pa se je spet začela zviševati.

Foto: Reuters Zimbabvejska vlada se je dogovorila z Mednarodnim denarnim skladom (IMF), da bo z nasveti pomagal državi pri stabilizaciji financ. Zimbabve je sicer pred tremi leti odplačal več kot 100 milijonov ameriških dolarjev zaostalih dolgov IMF, ampak je še vedno v zaostanku pri izplačilih drugim mednarodnim posojilodajalcem, poroča Financial times. Do posojil na mednarodnem trgu bo Zimbabve lahko prišel, ko bo odplačal še te dolgove.

Zimbabvejski predsednik Emmerson Mnangagwa želi prenoviti gospodarstvo, ki ga je razdejal njegov predhodnik Robert Mugabe, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Prav tako je dejal, da je režim več valut pomagal stabilizirati gospodarstvo, a po drugi strani državi onemogoča nadzor nad monetarno politiko.

Država mora obnoviti zaupanje v svojo valuto z obrzdanjem inflacije in ponovno vzpostavitvijo stabilnih cen. Zaradi zgodovine države pa bo težko hitro prepričati ljudi, naj v zameno za domačo valuto opustijo uporabo ameriškega dolarja.