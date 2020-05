V ZDA 1.225 novih smrti, umrlo že več kot sto tisoč ljudi

V ZDA so v zadnjem dnevu zabeležili novih 1225 smrti zaradi novega koronavirusa, je sporočila univerza Johnsa Hopkinsa. Skupaj se je število mrtvih v tej najhuje prizadeti državi zaradi koronavirusa povzpelo na 102.798. Skupno so zabeležili tudi več kot 1,74 milijona okužb s koronavirusom, piše STA.

Najhuje sta prizadeta zvezna država New York in predvsem mesto New York, kjer pa se, kot kaže, razmere umirjajo. V četrtek je umrlo 67 ljudi s covidom-19, kar je najmanj doslej od izbruha pandemije.

Prva faza odpiranja v vseh desetih regijah države

Guverner ameriške zvezne države New York Andrew Cuomo je v petek napovedal, da se bo 8. junija lahko začela tudi prva faza ponovnega odpiranja mesta New York. To pomeni odpiranje predelovalne industrije in vseh trgovin, gradbeništva in nekaterih drugih dejavnosti. Zaradi tega lahko gre nazaj v službo 400.000 ljudi v mestu.

Cuomo je doslej začel prvo fazo odpiranja v vseh desetih regijah države, razen v mestu. V petih regijah odpiranje prehaja že v drugo fazo, kar pomeni, da se lahko odprejo tudi frizerski saloni in brivnice, piše STA.

Foto: Reuters

Ta poročila so sicer v senci petkovih napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da prekinja sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), ker naj bila "kitajska lutka". Trump je ponovil stare obtožbe na račun WHO, zaradi česar je organizaciji že odvzel ameriška sredstva. ZDA so plačevale okrog 450 milijonov dolarjev na leto.

Trump: Zaradi Kitajske trpi ves svet

Uradni razlog za prekinitev odnosov z WHO je, da organizacija ni izvedla reform. Ob tem je odgovornost za pandemijo koronavirusa ponovno naprtil Kitajski, od koder se je začel širiti koronavirus. Trump je dejal, da zaradi Kitajske trpi ves svet. To je ista Kitajska, ki jo je januarja in februarja še hvalil kot izjemno učinkovito proti koronavirusu, za katerega je dejal, da ne bo nikoli prišel v ZDA, še piše STA.