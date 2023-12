V ZDA predčasno izpustili morilko svoje izkoriščevalske matere

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz zapora v ameriški zvezni državi Missouri so danes po sedmih letih predčasno izpustili na prostost 32-letno Gypsy Rose Blanchard, ki je leta 2015 skupaj s partnerjem ubila svojo mater, ki jo je pred tem dolga leta zlorabljala in izkoriščala. Njena pretresljiva zgodba je bila tema številnih dokumentarnih filmov in televizijskih oddaj.

Gypsy Rose je pred osmimi leti fantu Nicholasu Godejohnu priskrbela nož, s katerim je zabodel njeno mamo, nakar sta zbežala s kraja zločina. Kmalu so ju aretirali v zvezni državi Wisconsin in jima sodili. Godejohn je bil obsojen na dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta, Gypsy Rose pa je dobila deset let zapora.

Primer je vzbudil veliko zanimanje ameriških medijev in bil tema številnih dokumentarnih serij ter televizijskih oddaj.

Gypsy Rose je v zaporu opravila več intervjujev, v katerih je opisala zlorabo s strani svoje matere. Januarja bodo izšli njeni spomini, ki jih je napisala za zapahi.

Svojo hčerko je več let zlorabljala

Dee Dee Blanchard naj bi svojo hčer več let zlorabljala tako, da jo je prepričevala, da je gibalno ovirana in potrebuje zdravniško pomoč. Ljudem je govorila, da ima hči več bolezni, med drugim epilepsijo, okvaro vida in mišično distrofijo.

To ji je zagotovilo podporo različnih dobrodelnih organizacij, hčer pa je na invalidskem vozičku vozila od zdravnika do zdravnika na nepotrebna zdravljenja. Vstavila ji je celo cevi za dihanje in prehranjevanje, čeprav je lahko normalno hodila in ni imela zdravstvenih težav.

Hči je sčasoma spoznala družbene medije, preko katerih je spoznala Godejohna in ga izkoristila, da se reši maminega vpliva, kar je priznala med sojenjem. Tožilstvo je potem pokazalo precej usmiljenja zaradi zlorab in po priznanju krivde predlagalo le deset let zapora.