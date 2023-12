Šok v Franciji: Odkrili trupla mame in njenih štirih otrok, osumljenca aretirali

Policija išče 33-letnega očeta, ki je na begu,Vir blizu preiskave je dejal, da so bili ženska in njeni otroci ubiti s t.i. hladnim orožjem, kar običajno pomeni nož, še piše STA.

Policija išče 33-letnega očeta, ki je na begu,Vir blizu preiskave je dejal, da so bili ženska in njeni otroci ubiti s t.i. hladnim orožjem, kar običajno pomeni nož, še piše STA. Foto: Reuters

Lokalni tožilec je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil, da so našli pet trupel in da so odprli preiskavo zaradi naklepnega umora.

Mediji so pred tem poročali, da so bili ubiti ženska in njeni štirje otroci, stari od devet mesecev do deset let. Trupla so odkrili, potem ko so se javili zaskrbljeni svojci.

Policija je osumljenca aretirala davi v bližnjem mestu Sevran. Pred tem je sporočila, da išče 33-letnega moškega. Domnevno naj bi šlo za očeta otrok.

Francijo je v zadnjem času pretreslo več primerov infanticidov oz. umorov otrok. Konec novembra se je 41-letnik predal policiji in priznal, da je v kraju Alfortville ubil svoje tri hčerke, stare od štiri do 11 let. V oktobru pa je policist v kraju Vemars ubil svoje tri hčerke, nato pa še sebe.