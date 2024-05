V ZDA bi prekvalificirali marihuano v manj nevarno mamilo

"Nihče ne bi smel biti v zaporu samo zaradi uporabe ali posedovanja marihuane. Preveč življenj je bilo uničenih zaradi neuspešnega pristopa k marihuani in zavezan sem, da bom te napake popravil," je v videoizjavi sporočil Biden.

Marihuana je od leta 1970 v skladu z zveznim zakonom o nadzorovanih snoveh skupaj s heroinom, ekstazijem in LSD uvrščena na seznam I, kar pomeni, da nima priznane medicinske uporabe in da obstaja velika možnost zlorabe.

Marihuana bi ostala nadzorovana snov

Po predlogu bi bila skupaj z drogami, kot so ketamin in zdravila proti bolečinam, ki vsebujejo kodein, uvrščena na seznam III z zmerno ali nizko verjetnostjo odvisnosti.

Bidnu lahko ukrep politično koristi pri mladih volivcih pred novembrskimi predsedniškimi volitvami. Raziskava centra Pew je pokazala, da 88 odstotkov Američanov meni, da bi morala biti marihuana dovoljena za medicinsko ali rekreativno uporabo. Le 11 odstotkov jih meni, da mora ostati prepovedana.

Konopljo so na zvezni ravni prvič prepovedali leta 1937, odločitev pa so po mnenju kritikov sprejeli predvsem na podlagi rasističnih razlogov, saj je bilo mamilo tesno povezano z jazzovsko kulturo temnopoltih Američanov in mehiškimi priseljenci. Foto: Reuters

V 70. letih prejšnjega stoletja je bila razglašena vojna proti mamilom, ki je prav tako nesorazmerno prizadela manjšine, preden se je v 90. letih prejšnjega stoletja uveljavilo gibanje za medicinsko marihuano, leta 2012 pa so zvezne države ZDA začele dovoljevati rekreativno uporabo konoplje za odrasle.

Danes je konoplja v ZDA več milijard dolarjev vreden posel, saj je več kot polovica zveznih držav, vključno s Kalifornijo in New Yorkom, legalizirala rekreativno in medicinsko uporabo konoplje.

Ker pa droga na državni ravni ostaja nadzorovana snov, vsi vpleteni tehnično še vedno kršijo zakon države.