V Zagrebu tudi Janša in Tonin, Orbana niso povabili

Gostitelj 26. srečanja EPP, predsednik hrvaške vlade in HDZ Andrej Plenković, je uvodoma izpostavil, da bodo na kongresu sprejeli dve deklaraciji. S prvo naj bi popravili krivico do Severne Makedonije in Albanije, ki jima EU ni odobrila začetka pogajanj o članstvu. Druga resolucija se bo nanašala na demografsko revitalizacijo, ki je velik izziv za vse države, je dejal Plenković.

"Strateška napaka, ker niso začeli pogajanj s Skopjem in Tirano"

Predsednik EPP Joseph Daul je v nagovoru po Plenkoviću med drugim poudaril, da je bila strateška napaka, ker v Bruslju niso začeli pogajanj s Skopjem in Tirano, ker so vrata jugovzhodne Evrope na ta način odprli vplivom Rusije, Kitajske in Turčije. Udeleženci se bodo tudi osredotočili na teme, pomembne za prihodnost celine, kot so digitalna Evropa, učinkovitejše zelene politike za boj proti podnebnim spremembam ter krepitev položaja mladih.

Slovenci niso kandidati za vodstvo

Na kongresu, ki je tudi volilni, bodo potrdili Tuska za novega predsednika EPP. Tusk je edini kandidiral za vodilni položaj. Nasledil bo Francoza Daula, ki je stranko vodil od leta 2013. Več kandidatov se poteguje za podpredsedniška mesta, volili pa bodo tudi generalnega sekretarja stranke. Med kandidati ni slovenskih članov EPP.

Kongresa, ki bo potekal tudi v četrtek, se udeležujejo tudi vodja poslanske skupine EPP v Evropskem parlamentu Manfred Weber, novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, nemška kanclerka Angela Merkel, mandatar za sestavo avstrijske vlade Sebastian Kurz, poslanec stranke Naprej Italija v Evropskem parlamentu Silvio Berlusconi in mnogi drugi.

Janša: Severni Makedoniji je bila storjena velika krivica

Med govorci na plenarni seji je v četrtek napovedan tudi predsednik SDS Janez Janša. Članici EPP iz Slovenije sta poleg SDS še NSi in SLS. Janša je na novinarsko vprašanje, ali je zadovoljen z izbiro edinega kandidata za predsednika EPP, odgovoril, da bodo izbiro Tuska ocenjevali po koncu mandata bodočega predsednika EPP. Dodal je, da je vodenje te evropske stranke zelo zahtevno delo.

Foto: STA

"Tusk prihaja iz vzhodne Evrope in pozna težave, s katerimi se srečuje ta del Evrope. Računamo, da bo zaradi tega svojega znanja nekako znal gladiti razlike, ki nastajajo v stranki in tudi v EU na relaciji zahod-vzhod," je povedal slovenskim novinarjem v Zagrebu.

Glede širitve EU na Zahodni Balkan je predvidel, da bo pri vprašanju začetka pristopnih pogajanj verjetno prišlo do ločitve med Severno Makedonijo in Albanijo. Menil je, da je bila Severni Makedoniji storjena velika krivica, ker je izpolnila tudi nekatere pogoje, ki jih niso izpolnile nekatere druge države, medtem ko v primeru Albanije obstajajo dvomi glede na stanje v tej državi.

"Tusk je zelo blizu NSi"

Predsednik NSi Matej Tonin je prav tako izpostavil, da je deklaracija EPP o Zahodnem Balkanu zelo pomembna. Pojasnil je, da NSi podpira odprta vrata EU. Zdi se mu zelo pomembno, da Severna Makedonija čim prej dobi povabilo za odpiranje pogajanj o članstvu, da bi lahko pokazali "pozitivno pot na Balkanu". Tonin je še ocenil, da bo izvolitev Tuska za novega predsednika EPP dobra popotnica za nadaljevanje najmočnejše evropske politične družine. Dodal je, da je Tusk po načinu svojega delovanja "zelo blizu NSi".

Orbana na kongres niso povabili

Na kongresu v Zagrebu ne bodo odločali o usodi svoje madžarske članice, stranke Fidesz, ki jo je EPP suspendiral marca letos zaradi kršitve evropskih standardov, je potrdil Plenković na novinarski konferenci pred začetkom kongresa. Povedal je, da "skupina modrecev" znotraj EPP pripravlja poročilo o Fideszu, ki ga bodo zelo kmalu obravnavali v organih stranke. Madžarskega premierja in predsednika Fidesza Viktorja Orbana niso niti povabili na zagrebški kongres.

Foto: Reuters

Kongresa se zaradi zdravstvenih težav ne udeležuje niti odhajajoči predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Prejšnji teden je prihod v Zagreb odpovedal tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je predsednik pridružene članice EPP, Srbske napredne stranke (SNS).