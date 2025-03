V Turčiji se je v nedeljo več deset tisoč ljudi udeležilo protestov v podporo županu Istanbula Ekremu Imamogluju, za katerega so oblasti po pridržanju v nedeljo tudi uradno odredile pripor. Obenem je na glasovanju njegova opozicijska Republikanska ljudska stranka (CHP) glasovala za Imamogluja kot predsedniškega kandidata.

Sodišče v Istanbulu je Imamogluju v nedeljo v okviru preiskave korupcije in članstva v kriminalni združbi odredilo pripor do sojenja, kasneje ga je notranje ministrstvo še suspendiralo kot župana.

Kmalu po tem so se že peti večer zapored blizu istanbulske mestne hiše zbrale množice ljudi, ki so izražale podporo priprtemu politiku in vihtele turške zastave.

Zbrane je nagovorila tudi njegova žena Dilek Kaya Imamoglu, ki je dejala, da se je krivica, ki se je zgodila njenemu možu, dotaknila vesti ljudi.

Protesti tudi drugod

Poleg Istanbula so protesti med drugim potekali še v Ankari, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pa vsega skupaj v najmanj 55 od 81 provinc v državi. Ponekod je policija proti zbranim uporabila vodne topove in solzivec.

Kljub odreditvi pripora je CHP v nedeljo izvedla že pred njegovo aretacijo predvidene volitve svojega kandidata na predsedniških volitvah leta 2028. Za Imamogluja je glasovalo 1,6 od 1,7 milijona članov stranke, je na shodu v Istanbulu zvečer dejal predsednik stranke Özgür Özel.

Stranka je dodatno ponudila tudi t. i. solidarnostno volilno skrinjico, v katero so lahko ljudje simbolično oddali svoj glas za 53-letnega politika.

Po besedah Özela so do večera našteli več kot 13 milijonov simbolnih glasov za Imamogluja. Foto: Guliverimage

Ta je v nedeljo na družbenih medijih svojo aretacijo označil za črn madež na demokraciji in ljudi pozval tako k udeležbi na protestih kot na glasovanju. Zvečer je menil, da so volivci pokazali, da imajo dovolj predsednika države Recepa Tayyipa Erdogana.

Pripor sicer Imamogluju ne preprečuje kandidature ali izvolitve za predsednika, če pa bo obsojen kateregakoli od očitanih dejanj, se za predsedniški položaj ne bo mogel potegovati, poroča britanski BBC.

