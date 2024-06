Nesreča se je zgodila okoli 17. ure po srednjeevropskem času v bližini mesta Nove Zamky. Reševalci so sprva poročali o štirih smrtnih žrtvah, a so kmalu zatem število povišali na pet. Še pet oseb je bilo poškodovanih, vsi so potrebovali takojšnjo zdravniško oskrbo.

