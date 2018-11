V tragediji v Švici šest mrtvih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med požarom je bilo v poslopju več kot 20 ljudi. Večino so evakuirali gasilci, a za šest ljudi je pomoč prispela prepozno. Po poročanju medijev so več ljudi odpeljali v bolnišnico. Vsa stanovanja v poslopju, ki stoji v središču mesta, so zgorela.

Eden od stanovalcev okoli 2. ure zjutraj sprožil alarm

Vzrok požara še ni znan. Zaradi dima na stopnišču je eden od stanovalcev okoli 2. ure zjutraj sprožil alarm. Na kraj so takoj poslali več deset gasilcev, reševalna vozila in policijo.

Požar izbruhnil v enem od nižjih nadstropij

Eden od sosedov je za lokalne medije povedal, da je slišal krike ujetih ljudi. Po prvih ugotovitvah je požar izbruhnil v enem od nižjih nadstropij, tako da se je dim razširil po poslopju.

Preventivno so evakuirali tudi sosednje zgradbe, a so se stanovalci lahko še pred jutrom vrnili na svoje domove.