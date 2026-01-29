Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K., STA

V strmoglavljenju letala v Kolumbiji umrlo 15 ljudi

strmoglavljenje letala | Foto Reuters

Foto: Reuters

V strmoglavljenju manjšega letala na severovzhodu Kolumbije je v sredo umrlo vseh 15 ljudi na krovu, med njimi tudi poslanec v kolumbijskem kongresu. Vzrok nesreče, ki se je zgodila na goratem območju blizu meje z Venezuelo, še ni znan, poročajo tuje tiskovne agencije.

Dvomotorno propelersko letalo beechcraft 1900 je vzletelo iz obmejnega mesta Cucuta proti bližnjemu mestu Ocana, a je med poletom, ki naj bi vsega skupaj trajal približno 25 minut, izgubilo stik s kontrolo zračnega prometa.

Na krovu letala, ki ga je upravljala državna letalska družba Satena, je bilo 13 potnikov in dva člana posadke. Po navedbah oblasti preživelih ni. Letalo je strmoglavilo na goratem območju province Norte de Santader, vzrok pa še ni znan.

Med žrtvami sta bila tudi kolumbijski poslanec Diogenes Quintero in kandidat na bližajočih se marčnih volitvah Carlos Salcedo.

Kot piše francoska tiskovna agencija AFP, je med več deli Kolumbije zaradi goste džungle in goratih območij težko potovati po tleh. Številna mesta tako povezujejo letalske povezave.

