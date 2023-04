V streljanju na rojstnodnevni zabavi najstnice najmanj štirje mrtvi

V streljanju v središču podeželskega mesteca Dadeville na jugu ameriške zvezne države Alabama so bili v soboto zvečer ubiti najmanj štirje ljudje, več je bilo ranjenih, je danes potrdila lokalna policija. Lokalni mediji so poročali, da je do streljanja prišlo na rojstnodnevni zabavi najstnice in da je bilo ranjenih najmanj 20 ljudi.

Policija je po poročanju ameriške televizijske mreže CNN sporočila, da je do streljanja prišlo v soboto ob 22.30 po lokalnem času. Drugih podrobnosti niso navedli, niti o tem, ali so storilca identificirali in prijeli.

Prav tako še ni znan motiv napada, vendar preiskovalci menijo, da je do streljanja prišlo zaradi prepira, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Lokalni časnik Montgomery Advertiser je poročal, da je do streljanja prišlo na praznovanju 16. rojstnega dneva najstnice v plesnem studiu v središču tega mesteca s 3000 prebivalci, ki leži več deset kilometrov severovzhodno od prestolnice zvezne države Montgomery.

Med ubitimi je bil tudi njen brat, srednješolec, ki bi moral maturirati čez nekaj tednov, je časniku povedala njuna babica Annette Allen in dodala, da je bila poškodovana tudi njuna mati, poroča AFP. Lokalni mediji in priče pa so poročale, da so več ranjenih, večinoma najstnikov, prepeljali v lokalno bolnišnico, kjer so jim nudili zdravniško pomoč.

Policija je še sporočila, da je zvezni preiskovalni urad FBI začel preiskavo v sodelovanju z lokalno policijo. Lokalna televizija WRBL pa je ponoči poročala o močni policijski navzočnosti na kraju tragedije.

Visoki predstavniki zvezne države so na Twitterju izrazili sožalje žrtvam in obsodili streljanje, a podrobnosti o napadu niso navedli. Guvernerka Alabame Kay Ivey je za CNN dejala, da žaluje s prebivalci Dadevilla in Alabame. Izpostavila je, da za nasilne zločine v Alabami ni prostora in da jo sproti obveščajo o ugotovitvah.