V Sredozemskem morju ujetih več kot 300 prebežnikov

"Za tihotapce ljudi in za tiste, ki jim pomagajo, je zabave konec," je poudaril italijanski notranji minister Matteo Salvini, ki je sicer znan po ostrih stališčih proti prebežnikom. Pojasnil je, da je za dovoljenje za prihod migrantov na italijansko ozemlje nevladna organizacija zaprosila potem, ko jim niso dovolili izkrcanja na Malti.

Ljudi rešili pred gotovo smrtjo

Okoli 310 prebežnikov so rešili v petek s treh čolnov na odprtem morju ob libijski obali. Žensko z novorojenčkom, ki ga je pred tremi dnevi rodila na neki libijski plaži, je obalna straža prepeljala s helikopterjem na Malto. Drugi ljudje, med drugim tudi več nosečnic, otrok in dojenčkov, medtem ostajajo ujeti na ladji španske nevladne organizacije sredi morja.

Proactiva Open Arms je objavil video, v katerem izpostavlja, da so ljudi rešili pred gotovo smrtjo, saj je zelo mrzlo. Malta pa ne samo, da jim ni dovolila izkrcanja, niti s hrano jim ne želi pomagati, so dodali. Nemška nevladna organizacija Sea Watch je medtem danes sporočila, da so v morju rešili 33 migrantov in pozvali k dovoljenju za izkrcanje.

Pri prečkanju Sredozemskega morja letos umrlo več kot 1.300 ljudi

Ladja španske nevladne organizacije je še z dvema ladjama drugih skupin konec novembra začela patruljirati na odprtem morju ob libijski obali, ki je znano kot najbolj smrtonosno območje za prebežnike v Sredozemlju. Samo letos je v poskusu prečkanja Sredozemskega morja do Evrope umrlo več kot 1.300 prebežnikov.